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منوعات

إصابة 116 متعافى من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت كوريا الجنوبية اليوم أن ما لا يقل عن 116 شخصًا تعافوا من الفيروس التاجي الجديد قد ثبتت إصابتهم مرة أخرى.



جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه المسؤولون إنهم سينظرون قريبًا في تخفيف التوصيات الصارمة التي تهدف إلى منع تفشي المرض الجديد.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أبلغت كوريا الجنوبية عن 25 حالة جديدة فقط بشكل عام يوم الاثنين ، لكن ارتفاع عدد اصابة المتعافين  بفيروس كورونا مجددا أثار مخاوف حيث تسعى البلاد للقضاء على العدوى.



ولا يزال المسؤولون يحققون في سبب الانتكاسات الظاهرة.  لكن جيونج إيون كيونج ، مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، قال إن الفيروس ربما أعيد تنشيطه بدلًا من إعادة إصابة المرضى.


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