AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات ترسل طائرة تحمل 24 طنا من المستلزمات الطبية لمساعدة الصومال لمواجهة كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:56 ص
طائرة مساعدات اماراتية
طائرة مساعدات اماراتية
Advertisements
محمود نوفل
أرسلت دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة مساعدات تحمل 27 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى الصومال، منها 7 أطنان مساعدات من الدولة و20 طنا من المنظمة، لمساعدة نحو 27 ألفا من العاملين في القطاع الطبي بالصومال في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال  محمد أحمد عثمان الحمادي سفير الدولة لدى الصومال: "إن دولة الإمارات تضع على عاتقها مهمة تقديم كل ما في وسعها لتوفير كافة أشكال الدعم لتعزيز الجهود العالمية للحد من انتشار "كوفيد – 19".

وأضاف: "إن دولة الإمارات قامت منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد بإرسال شحنات المساعدات الطبية العاجلة إلى عدد من الدول، كما دعمت المنظمات الدولية المعنية وهيئاتها المتخصصة خاصة منظمة الصحة العالمية لإيصال المعونات الطبية لعدد كبير من الدول المحتاجة إليها".

وأوضح أن القدرات اللوجستية الكبيرة لدى دولة الإمارات المتمثلة في النقل الجوي مكنتها من نقل المعدات والأجهزة الطبية وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة بشكل عاجل لآلاف العاملين في القطاع الطبي وتوفير ما يلزمهم لممارسة عملهم في علاج المرضى من الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساعدات الإماراتية للصومال منذ عام 2010 وحتى مارس 2020 بلغت 1.2 مليار درهم، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون صومالي خاصة من فئة النساء والأطفال الأكثر احتياجًا، تمت على شكل منح لا ترد بنسبة 100%، وتبلغ أكثر من نصفها مساعدات تنموية بنسبة 58.3% بقيمة 695 مليون درهم.

وتم تقديم المساعدات في 14 قطاعا رئيسيا، وأكثر من 30 قطاعًا فرعيًا منها معونات السلع المختلفة بقيمة 276 مليون درهم، و214 مليون درهم لدعم البرامج العامة، و132 مليون درهم إلى قطاع التعليم، وقدمت 59 مليون درهم للقطاع الصحي، و249 مليون درهم لقطاع الخدمات الاجتماعية، و160 مليون درهم لخدمات المياه والصحة العامة، ونال قطاع السياسات السكانية والصحة الإنجابية 76 مليون درهم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على حقيقه إرسال الإمارات مساعدات لإيران لمواجهة كورونا

الإمارات ترسل مساعدات إلى إيران والصين وأفغانستان لدعمها في مواجهة كورونا

تعرف على حقيقة إرسال مساعدات إماراتية لإيران

فجر السعيد: ليس غريبا على مملكة الإسلام الصحيح مساندة طهران في حربها ضد كورونا

بعد هذا الموقف.. الصحة العالمية تشكر الإمارات ومحمد بن زايد

للتأهب لمواجهة فيروس كورونا.. السعودية ترسل إمدادات طبية لـ اليمن.. صور

ترشيحاتنا

الإمارات تناشد مواطنيها البقاء في منازلهم بهذه الطريقة

بعد تجاهل إجراءات الدولة بشأن كورونا.. محمد رمضان يتصدر تويتر

مستشفى العزل بتمى الأمديد يستقبل ٥ حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف عن مخطط الإخوان لاستهداف النظام الصحي في مصر.. قرار جديد من وزير التعليم أول سبتمبر بشأن أبحاث الطلاب

خطة سريعة لإنقاص الوزن.. ٥ أنواع مختلفة من الإفطار لحرق الدهون

للمرة الأولى.. هيونداي توسان 2021 تظهر بالشكل المتوقع.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الكشف عن تويوتا هارير 2021 الجديدة كليا.. صور

للمرة الأولى.. هيونداي توسان 2021 تظهر بالشكل المتوقع.. صور

غرف مكتظة بالجثث.. شاهد صور من داخل أحد المستشفيات الأمريكية في زمن كورونا