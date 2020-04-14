الاعتذار الرسمي يرضيني.. تفاصيل 90 دقيقة من التحقيقات مع جهاد جريشة داخل اتحاد الكرة

خضع اليوم الحكم الدولي جهاد جريشة إلى التحقيق بمعرفة محمد الماشطة مستشار الشؤون القانونية فى مقر الجبلاية.





استمر التحقيق ٩٠ دقيقة داخل مكتب محمد الماشطة مستشار الشؤون القانونية فى الجبلاية وتمسك جهاد جريشة بموقفه رافضا أية محاولات للصلح مع ابراهيم نورالدين مطالبا بحقه فى تعديل ترتيب القائمة الدولية للحكام.





وطالب مستشار الجبلاية جهاد جريشة بتقديم ما يعضد موقفه ويثبت صحة اتهاماته ضد زميله ابراهيم نورالدين.





وفشل جهاد جريشة فى تقديم أية دليل يؤيد صحة اتهاماته ضد زميله ابراهيم نورالدين ولم يقتنع الماشطة بالحديث المرسل دون تقديم أى دليل.





وحذر الماشطة جهاد جريشة من مغبة عدم الصلح مع زميله ابراهيم نورالدين والوقوع تحت طائلة العقوبات من إيقاف وخلافه.





وقام وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بالضغط على جهاد جريشة لإنقاذه من العقوبات المنتظرة فى ظل تمسك ابراهيم نورالدين بعدم حفظ التحقيق والمضى قدما فى التحقيق بالشكوى والمطالبة برد الاعتبار.





وأجرى وليد العطار اتصالا بإبراهيم الدين وقال له نصا: "ايه إللى يرضيك لغلق الملف وحفظ الشكوى فأجاب الاعتذار رسميا يرضيني من جانب جهاد جريشة".





وقام وليد العطار باصطحاب جهاد جريشة والماشطة إلى مكتبه واقنع جريشة بالاعتذار رسميا لـ زميله ابراهيم نورالدين ليسدل الستار على الأزمة.





كانت إدارة الشؤون القانونية باتحاد الكرة أرسلت طلب استدعاء جديدا إلى الحكم الدولى جهاد جريشة للمثول للتحقيق اليوم الأحد فى مقر للجبلاية بالجزيرة للاستماع إلى أقواله بعد تغيبه فى المرة الأولى وعدم حضوره إلى التحقيق فى حين حضر زميله ابراهيم نورالدين وأدلى بأقواله.





يذكر أن مصدرا مطلعا داخل اتحاد الكرة كشف عن تفاصيل جديدة حول التحقيق الذى خضع له الحكم الدولى إبراهيم نور الدين من قبل المستشار محمد الماشطة، بالشئون القانونية للجبلاية، بشأن شكوى زميله جهاد جريشة ضده.









وقال المصدر ذاته إن إبراهيم نور الدين أثناء خضوعه للتحقيق الثلاثاء الماضي رفض حفظ التحقيق من جانب محمد الماشطة، المستشار القانونى للجبلاية، فى الشكوى التى تقدم بها جهاد جريشة ضده بعدما قدم مذكرة وافية بالرد على اتهامات جهاد جريشة وساهمت فى تقوية موقفه القانوني.





وأضاف: "قدم إبراهيم نور الدين شكوى جديدة ضد جهاد جريشة وطالب الشئون القانونية بإجراء تحقيق فى اتهامات جهاد جريشة له بأنه يتعامل بسلوك غير رياضي وأيضا فى عمله ما جعل نور الدين يحضر شهادة حسن سير وسلوك من الهيئة".





وتابع: "كما رد نور الدين على اعتراض جريشة على كونه نمبر وان فى ترتيب القائمة الدولية للحكام وقدم التقديرات الفنية الصادرة من جانب لجنة الحكام التى جعلته أن يكون أفضل حكم ويتقدم فى الترتيب بالقائمة الدولية الحكام، فضلا عن كونه لم يتم مجاملته فى ذلك".





وأشار إلى أن إبراهيم نور الدين ذكر أنه كان مع جهاد جريشة فى إدارة منافسات أمم أفريقيا التى جرت فعالياتها في مصر صيف العام الماضى وغادر المكان، فيما استكمل جريشة البطولة القارية إلى جانب أنه لم يتم إرساله إلى كأس العالم بعدها، وإنما تم إرسال أمين عمر، ولم تجر أي مجاملات، وأنه كان الأولى أن يسافر هو إلى المونديال.