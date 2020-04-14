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رقم قياسي.. خالد أبو بكر ينفعل على الهواء بسبب ارتفاع إصابات كورونا اليوم.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:04 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
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البهي عمرو

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن بيان الصحة اليوم عن عدد إصابات فيروس كورونا مرعب، موضحًا أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة.


وأضاف خالد أبو بكر، أثناء تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، أن "الجميع عليه الالتزام بالبقاء في البيت والسير على تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة".


وأشار خالد أبو بكر، إلى أن حالات الإصابة اليوم يعد الأكبر والأعلى، معلقًا مصر تسجل أعلى عدد إصابات كورونا منذ ظهور الفيروس حتى اليوم.


وانفعل خالد أبو بكر على الهواء، قائلا "مش شايف شكل الالتزام والناس نسيت.. أرجوكم أن لا تراهنوا على وعى الناس، وأن يتم التعامل مع الناس بقوة القانون ويتم مخاطبتهم بشكل فيه ردع.. الدائرة تضيق.. ارجوكم محدش ينزل من البيت".


ولفت خالد أبو بكر إلى أن المواطنين ينزلون إلى الشوارع والأعداد فى تزايد.

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