مدافع برشلونة يطلب الرحيل عن الفريق .. تفاصيل





وأشارت صحيفو موندو ديبرتيفو الكتالونية أن سيميدو طلب من إدارة ناديه إيقاف المفاوضات بخصوص تجديد عقده، وطلب منهم إعطائه فرصة الإستماع للعروض المقدمة له من الأندية، تمهيدًا لرحيله عن النادي الإسباني.





وذكرت الصحيفة أن طلب سيميدو الرحيل عن البارسا يعود لعدم مشاركته بشكل أساسي مع النادي الكتالوني هذا الموسم.





يذكر أن سيميدو قد انتقل لصفوف نادي برشلونة صيف عام 2017، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي مقابل 35 مليون يورو، وينتهي عقده مع البارسا في عام 2022.

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن البرتغالي نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن لنادي برشلونة الإسبانية، قد طلب من إدارة الفريق، السماح له بالرحيل بنهاية الموسم الجاري 2019-2020.