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أخبار العالم

ترامب: سنبدأ بفتح الاقتصاد في عدد من الولايات بشكل تدريجي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إدارته ستبدأ بفتح الاقتصاد في عدد من الولايات بينما ستبقي على الإغلاق مرحليًا في ولايات أخرى.

وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده خلية الأزمة الأمريكية المسئولة عن مكافحة فيروس كورونا: "لقد تجاوزنا ذروة تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة، وتكثيف الفحوص سيسمح بالفتح التدريجي".

وتابع: "خطة إعادة فتح الاقتصاد ستكون على 3 مراحل، وخبراؤنا يرون أن الوقت قد حان لإعادة فتح الحياة الاقتصادية، وسيتم السماح لكل ولاية بتنفيذ خطة فتح الاقتصاد بما يتناسب مع ظروفها".

واستطرد الرئيس الأمريكي: "حكام الولايات سيكون على عاتقهم اتخاذ القرارات الملائمة وفقا للظروف، ومع إعادة فتح الاقتصاد سنواجه تحديات وسيتم العمل على التصدي لها بسرعة".

وقال: "خطة إعادة فتح الاقتصاد تقوم على منح حماية أكبر لمن هم أكثر عرضة للتأثر بالفيروس، والمواطنون الأصحاء سيعودون للعمل إذا سمحت الظروف وعلينا الاستعداد لسيناريو عودة فيروس كورونا في الخريف".

وذكر أن  إدارته تشجع الولايات على التنسيق في ما بينها خلال عملية إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد الأمريكي.

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