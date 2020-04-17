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رياضة

رأس خنزير.. لويس فيجو يسخر من جماهير برشلونة بعد 18 سنة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:44 م
لويس فيجو
لويس فيجو
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عبدالله هشام
سخر لويس فيجو لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق من جماهير النادي الكتالوني بعد مرور أكثر من 18 عاما علي واقعة رميه بـ رأس خنزير عندما انتقل إلى النادي الملكي الإسباني عام 2002. 

وفي حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قال لويس فيجو: لدى رأس خنزير رضيع في المنزل جاهز للأكل يوم الجمعة. 

وكان انتقال لويس فيجو من برشلونة إلى غريمه التقليدي ريال مدريد صدمة للجماهير ووصفوه بالخائن وتم معاملته بهذا الشكل في كل مرة يدخل إلي الكامب نو معقل الكتلان.

وفي إحدى مباريات الكلاسيكو عام 2002 قال أحد مشجعى فريق برشلونة بإلقاء رأس خنزير علي لويس فيجو كتعبير بالغضب عن انتقاله إلى ريال مدريد.

جدير بالذكر أن مانويل جوزيه أسطورة التدريب في النادى الأهلي المصري هو مكتشف لويس فيجو عندما كان مديرا فنيا لفريق لشبونة البرتغالي.
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