رأس خنزير.. لويس فيجو يسخر من جماهير برشلونة بعد 18 سنة

سخر لويس فيجو لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق من جماهير النادي الكتالوني بعد مرور أكثر من 18 عاما علي واقعة رميه بـ رأس خنزير عندما انتقل إلى النادي الملكي الإسباني عام 2002.





وفي حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قال لويس فيجو: لدى رأس خنزير رضيع في المنزل جاهز للأكل يوم الجمعة.





وكان انتقال لويس فيجو من برشلونة إلى غريمه التقليدي ريال مدريد صدمة للجماهير ووصفوه بالخائن وتم معاملته بهذا الشكل في كل مرة يدخل إلي الكامب نو معقل الكتلان.





وفي إحدى مباريات الكلاسيكو عام 2002 قال أحد مشجعى فريق برشلونة بإلقاء رأس خنزير علي لويس فيجو كتعبير بالغضب عن انتقاله إلى ريال مدريد.



