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أخبار البلد

القومي للإعاقة ينعى الأمين العام للطفولة والأمومة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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نعى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ببالغ الحزن والآسى الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتى وافتها المنية مساء أمس بعد صراع مع المرض، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

 

وأعرب الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان، عن بالغ حزنه لافتقاد المجتمع المصري رمز من رموز الدفاع عن حقوق الأطفال والفتيات والأمهات وحمايتهم.

 

وأشار "المشرف العام"، إلى أن الدكتورة عزة العشماوي كان لها تاريخ مشرف طيلة حياتها حيث تقلدت عدة مناصب رفيعة المستوى، منها رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال، ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الإفريقي، وكان أخر تلك المناصب توليها منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

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