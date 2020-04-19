الإمارات تستورد دواء ترامب لعلاج فيروس كورونا

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن دولة الإمارات أبرمت صفقة ضخمة لشراء دواء هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وقالت الصحيفة إن سفارة الإمارات في العاصمة الهندية نيودلهي نجحت في الحصول على موافقة حكومة الهند لتصدير كميات كبيرة من هيدروكسي كلوروكين، الذي أصبح مشهورا إعلاميا باسم "علاج ترامب"، بعدما وصفه الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا بأنه مغير قواعد اللعبة.





وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تكون الشحنة الأولى من الدواء، في طريقها إلى الإمارات في الوقت الحالي، وتتضمن 5.5 مليون حبة، وذلك لاستخدامها في علاج مصابي كورونا.





ومن جانبها، ثمنت سفارة الإمارات تعاون الحكومة الهندية، في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة.





وسجلت الإمارات يوم السبت 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا و93 حالة شفاء.