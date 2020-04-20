قائمة بالأسماء.. 22 رحلة طيران استثنائية لعودة العالقين من 23 دولة

تسير وزارة الطيران المدنى، بدءا من غد الثلاثاء وحتى نهاية أبريل الجاري، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.









كشفت مصادر مطلعة، عن أن الرحلات الاستثنائية تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، وشركة إير كاير التابعة لوزارة الطيران المدني، وفق جدول تشغيلي محدد يبدأ من الغد 21 أبريل حتى 30 أبريل الجاري، لعودة العالقين بالخارج.









ومن المقرر، أن تعود كافة الرحلات الاستثنائية إلى مطار مرسى علم، لوضع جميع المصريين العائدين من الخارج في الحجر الصحي، لمدة 14 يوما، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وهي فترة حضانه المرض للتأكد من سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة بالفيروس القاتل.









وكشفت المصادر، عن قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، وهي كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".









وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.