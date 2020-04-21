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رياضة

رضوان جيد: 3 ركلات جزاء وراء احتجاج الهلال السوداني على إدارتي مباراة الأهلي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:59 م
رضوان جيد
رضوان جيد
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محمد السعيد
كشف الحكم المغربي رضوان جيد سبب اعتراض الهلال السوداني على قرار الكاف بتعيينه حكما لمباراته الأهلي، التي أقميت مطلع شهر فبراير الماضي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ، بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الهلال السوداني احتج رسميا على تعيين حكما لمباراته أمام الأهلي، والتي أدارها في النهاية وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، وتأهل الأهلي إلى دور الـ 8 برفقة النجم الساحلي، بينما وودع الهلال وبلاتينيوم الزيمباوي البطولة.

وقال رضوان جيد في تصريحات لصحيفة " المنتخب" المغربية:" الهلال احتج على تعييني حكما لمباراة الأهلي، بسبب مباراة النجم الساحلي التي حكمتها لهم أمام النجم الساحلي في ربع نهائي الكونفدرالية الموسم الماضي، واحتسبت ثلاث ركلات صحيحة لصالح النجم".

وأضاف: "الهلال السوداني يعتقد أنه تعرض للظلم لأنه لا يمكن احتساب 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة، على الرغم من أنها واضحة ولا يوجد بها شك.

يذكر أن الهلال السوداني تقدم بشكوى أيضا لدى الكاف ضد رضوان جيد، عقب نهاية مباراة الأهلي، حيث اتهم الحكم بتحامله على الفريق لصالح الأهلي.
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