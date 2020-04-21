لجنة الخطة والموازنة بـ النواب: الموازنة العامة للدولة حققت ارتفاعا بنسبة 5.6%.. فيديو

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة تتجاوز التريليون جنيه مؤكدا: أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالي من يونيو ٢٠١٩حتى مارس ٢٠٢٠ حققت ارتفاعا في معدل النمو بنسبة ٥.٦ في المائة.





وأضاف عيسى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى قائلا: "حققت الموازنة فائضا بنحو ٤٠.٤ مليار جنيه، بينما كان في العام الماضي ٣٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة من يونيو إلى مارس".





وتابع: أن الجلسة اليوم بالمجلس شهدت أيضا زيادة في مخصصات التعليم والصحة، وزيادة في الإنفاق على تطوير البنية التحتية، وتخصيص ١٢١ مليار جنيه لصناديق المعاشات، خلال تلك الفترة.





وأشار الدكتور حسين عيسى ، الى أن المؤشرات في الفترة من يونيو ٢٠١٩ إلى مارس ٢٠٢٠، تؤكد استمرار تحسن الأداء المالى وانخفاض العجز المالى.





وقال: إن نسبة الدين انخفضت في تلك الفترة المشار إليها، وكذلك حدث زيادة في الاستثمارات بنسبة، ٢٣ في المائة زيادة استثمارات.