هل يقبل صيام من ينام طول نهار رمضان؟.. علي جمعة يوضح

وأوضح قائلًا: أن نوم الظالم عبادة وليس كما يقول البعض ان نوم الصائم عبادة.
حكم النوم طوال ساعات النهار أثناء الصوم قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه لا علاقة لصحة الصوم بكثرة النوم ولا قلته في نهار رمضان، مؤكدًا أن صيام من نام في نهار رمضان صحيح.
وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، أنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى، والإنسان إذا عوَّد نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عوَّد نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام.
حقيقة النوم طوال نهار رمضان يُنقص ثواب الصيام
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه في حال نام الإنسان طوال ساعات النهار وهو صائم في رمضان، فإن صومه صحيح، منوهة بأن النوم لا يُفسد الصيام.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الشرع فيمن ينام طوال نهار رمضان ؟ وهل ينقص ذلك من أجر صومه؟»، أن النوم في نهار رمضان غير مفسد للصيام، غير أن النائم يفوت على نفسه فضيلة الاجتهاد في العبادة وذكر الله.
حكم النوم الكثير؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. وأجاب "عبدالسميع"، إن النوم الكثير بما لا يشغل عن أساسيات الحياة من الصلاة والعمل ومراعاة الأسرة هو جائز ولا شيء فيه، "فمن نام وليس وراءه مسئوليات جائز". وتابع: إن النوم فيه مضيعة للأشياء التي كلف الله بها الإنسان مثل السعي والعبادة والتزكية، فهو تضييع لما أوجبه الله وما فرضه على الإنسان.
حكم النوم الكثير في نهار رمضان
قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن نوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوت على نفسه فضل؛ بحسب قول الإمام النووي في كتاب «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (2/ 366): «وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ».
واستشهد «فخر» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» بما قاله الإمام ابن قدامة في كتابه «المغني» (3/ 116): «النَّوْمُ لا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ»، مشيرًا إلى أنه لا شك أن ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» رواه الحاكم في "المستدرك".
وأشار إلى أنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى، والإنسان إذا عوَّد نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عوَّد نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام.
هل يجوز قراءة القرآن في وضع النوم ؟
وأشار الى أن قراءة القرآن بدون حجاب أو فى وضع النوم يجوز فهذا ذكر الله تعالى، وستر العورة كالشعر أثناء قراءة القرآن ليس شرطًا كما هو شرط فى الصلاة، فيجوز قراءة القرآن بدون حجاب وفى وضع النوم ولا حرج فى ذلك.
انتبه..النوم أثناء الصلاة لا يُفسدها بـ«شرط واحد»
قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن النوم الخفيف السريع أثناء الصلاة، دون النُعاس، لا يُفسد الوضوء، ولا الصلاة، ويُمكن للمُصلي إتمام صلاته.
وأوضح «عبد الجليل» خلال برنامج «المسلمون يتساءلون»، في إجابته عن سؤال: «ما حُكم الصلاة إذا نام المُصلي أثناء أدائها، خاصة وأنه يُطيل في صلاة الليل؟»، أنه إذا نام المُسلم وهو قائم، أي أثناء الوقوف، ولم يقع على الأرض، أي مجرد اختلاسه من الشيطان، فإن وضوءه لا يفسد، وصلاته صحيحة وله أن يكملها.
وأضاف أن السر في انتقاض الوضوء بالنوم، أن هناك تحكُم في الريح أثناء اليقظة، أما إذا خرج ريح أثناء النوم فيكون دون معرفة النائم ودون تحكمه، مستندًا إلى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الْعَينُ وِكَاءُ السّهِ، فَإذا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ».
وتابع: وبناء عليه فإن النوم لا يُفسد الصلاة، بشرط أن يكون سريعًا خفيفًا، دون النعاس،حيث لا يُفسد الوضوء، لأنه إذا خرج منه ريح سيعلم به، ويُعيد الوضوء، منوهًا بأن اليقظة غطاء الفتحة التي يخرج منها الريح، إنما النوم الثقيل أن يقع المُصلي من النوم، أو أن ينام وهو ينتظر الخطبة وينعس، فيوقظه الناس بصعوبة عند انتهاء الخطبة، فحينها ينبغي عليه أن يتوضأ للصلاة.