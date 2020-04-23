هل يقبل صيام من ينام طول نهار رمضان؟.. علي جمعة يوضح





وأوضح قائلًا: أن نوم الظالم عبادة وليس كما يقول البعض ان نوم الصائم عبادة .





حكم النوم طوال ساعات النهار أثناء الصوم

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه لا علاقة لصحة الصوم بكثرة النوم ولا قلته في نهار رمضان، مؤكدًا أن صيام من نام في نهار رمضان صحيح.

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، أنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى، والإنسان إذا عوَّد نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عوَّد نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام.





حقيقة النوم طوال نهار رمضان يُنقص ثواب الصيام

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه في حال نام الإنسان طوال ساعات النهار وهو صائم في رمضان، فإن صومه صحيح، منوهة بأن النوم لا يُفسد الصيام.

