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السيسي محذرا المصريين: لو ملتزمتوش في مواجهة كورونا هنضطر لإجراءات قاسية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:12 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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نورهان رأفت
شدد الرئيس السيسي، على ضرورة التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وإلا ستضطر الدولة لاتخاذ إجراءات مشددة وقاسية.


وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمتة اليوم، أثناء تنفقده المشروعات التنموية في شرق سيناء، أن الدولة لا تريد أن تخسر ما جنته من إنجازات خلال الأيام الماضية في مكافحة الفيروس.

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح عدد من المشروعات القومية في السويس .

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، عددا من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.

كما افتتح الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية.


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