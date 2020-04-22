التموين تكشف تفاصيل نظام الكوبون: لا يمكن استبداله بالنقود.. فيديو

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين إن فكرة الكوبونات التي تم اقتراحها من خلال برنامج على مسئوليتي والدكتور هشام المناوي مشاهد البرنامج تم البدء في تنفيذها.









وشرح المتحدث باسم وزارة التموين تفاصيل الكوبونات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع بقناة صدى البلد قائلا إن الوزير على المصيلحي وجه على تنفيذ الفكرة وفي أقل من اسبوع ظهرت للنور واليوم تم البدء في طرح كوبونات المشتريات بفئات مختلفة.









وقال كمال إن الكوبون عبارة عن بون مشتريات سلعية بــ 3 فئات 20 و50 و100 جنيه ويتم شراؤها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين والمواطن يتوجه للمجمع ويستطيع شراء أي سلعة بالقيمة الموجودة وكل الشركات جاهزة للتنفيذ.







