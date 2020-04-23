تعرف على أهم قرارات هندسة عين شمس بعد اجتماع مجلس الجامعة

اعلنت الصفحة الرسمية بكلية الهندسة جامعة عين شمس بعض القرارات الخاصة بطلاب النقل بالكلية.
وجاء في البيان الصادر من الكلية كالاتي:
إعمالا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفي ضوء قرارات مجلس الجامعة يوم الخميس 23 ابريل، قررت إدارة الكلية:
- توقف الدراسة عبر منصات التعلم الالكتروني بكليات الجامعة يوم الخميس ٣٠ ابريل.
- لا يتم احتساب درجات لأعمال السنة لفرق النقل للفصل الدراسي الثاني ربيع ٢٠٢٠ أو درجات لامتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني Midterm
- يتم تقييم أداء الطلاب لمقررات فرق النقل للفصل الدراسي الثاني على أساس رسالة بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) وسوف يعلن عن تفاصيلها قبل ٧ مايو مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية.
- تأجيل امتحانات مقررات التخلفات.
وسوف تصدر الكلية لاحقا المزيد من التفاصيل بخصوص الحالات المختلفة.