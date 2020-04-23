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تعليم

تعرف على أهم قرارات هندسة عين شمس بعد اجتماع مجلس الجامعة

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:17 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
اعلنت الصفحة الرسمية بكلية الهندسة جامعة عين شمس بعض القرارات الخاصة بطلاب النقل بالكلية.

وجاء في البيان الصادر من الكلية كالاتي:

إعمالا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفي ضوء قرارات مجلس الجامعة يوم الخميس 23 ابريل، قررت إدارة الكلية:

- توقف الدراسة عبر منصات التعلم الالكتروني بكليات الجامعة يوم الخميس ٣٠ ابريل. 
- لا يتم احتساب درجات لأعمال السنة لفرق النقل للفصل الدراسي الثاني ربيع ٢٠٢٠ أو درجات لامتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني Midterm
- يتم تقييم أداء الطلاب لمقررات فرق النقل للفصل الدراسي الثاني على أساس رسالة بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) وسوف يعلن عن تفاصيلها قبل ٧ مايو مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية. 
- تأجيل امتحانات مقررات التخلفات. 

وسوف تصدر الكلية لاحقا المزيد من التفاصيل بخصوص الحالات المختلفة.
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