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بعد وصولها 35 درجة بـ أول أيام رمضان.. الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة الحر.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:25 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل

قالت الدكتورة ايمان شاكر ،  وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة  للأرصاد الجوية ، إن هناك حالة من عدم الاستقرار فى أول أيام شهر رمضان والتى تبدأ من اليوم الجمعة تشهد خلالها مجموعة من التقلبات الجوية .

وأوضحت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد ببهيئة الأرصاد الجوية  ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن حالة عدم الاستقرار تشمل رياح مثيرة للرياح والأتربة على معظم مناطق الجمهورية ويصل لحد العاصفة فى المناطق الصحراوية ، المكشوفة .

وأشارت ، إلى أن العاصفة المحملة بالرياح والأتربة بمناطق القاهرة ، شمال الصعيد ، وسيناء مصاحب لارتفاع درجات الحرارة  لافتة إلى السبب فى ذلك التأثر يمنخفض جوى خماسينى  .

ولفتت  الدكتورة ايمان شاكر  ، إلى أن درجات االحرارة تسجل اليوم الجمعة 35 درجة مئوية متأثرة بالمنخفض الجوى الخماسينى ، مشيرة إلى أنه بداية من السيت تشهد درجات الحرارة اانخفاضأ بمعدلاتها يصل 10 درجات مئوية  .

وطالبت  الدكتورة ايمان شاكر ،  وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ،  المواطنين بتخفيف الملابس تدريجيا تجنبأ للإصابة بنزلات البرد .

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