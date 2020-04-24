بعد وصولها 35 درجة بـ أول أيام رمضان.. الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة الحر.. فيديو

قالت الدكتورة ايمان شاكر ، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن هناك حالة من عدم الاستقرار فى أول أيام شهر رمضان والتى تبدأ من اليوم الجمعة تشهد خلالها مجموعة من التقلبات الجوية .
وأوضحت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد ببهيئة الأرصاد الجوية ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن حالة عدم الاستقرار تشمل رياح مثيرة للرياح والأتربة على معظم مناطق الجمهورية ويصل لحد العاصفة فى المناطق الصحراوية ، المكشوفة .
وأشارت ، إلى أن العاصفة المحملة بالرياح والأتربة بمناطق القاهرة ، شمال الصعيد ، وسيناء مصاحب لارتفاع درجات الحرارة لافتة إلى السبب فى ذلك التأثر يمنخفض جوى خماسينى .
ولفتت الدكتورة ايمان شاكر ، إلى أن درجات االحرارة تسجل اليوم الجمعة 35 درجة مئوية متأثرة بالمنخفض الجوى الخماسينى ، مشيرة إلى أنه بداية من السيت تشهد درجات الحرارة اانخفاضأ بمعدلاتها يصل 10 درجات مئوية .
وطالبت الدكتورة ايمان شاكر ، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، المواطنين بتخفيف الملابس تدريجيا تجنبأ للإصابة بنزلات البرد .