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برلمان

بعد قرار الحكومة .. صناعة النواب تزف بشرى بشأن انخفاض أسعار السيارات

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:55 م
أسعار السيارات
أسعار السيارات
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حسن رضوان
قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بفتح باب ترخيص المركبات الجديد جيد ويساهم فى إيقاف خسائر أصحاب المعارض ويخفض أسعار السيارات.

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وأضاف "البطيخى" لـ"صدى البلد"، أن منذ بداية أزمة فيروس كورونا فى البلاد وتم وقف أغلب المصالح التى كانت يعمل بها العديد من الاشخاص ومن ضمنها وقف التصاريح المركبات، وبقرار الحكومة الآن ستعود حركة التراخيص مره اخري مما تساهم فى القضاء على الركود الموجود حاليا.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، الى أن هذا القرار أيضا يساهم فى خفض الأسعار السيارات الجديدة ويحسن من ظروف أصحاب المعارض حاليا فى ظل وجود أزمة فيروس كورونا فى البلاد.

تجدر الإشارة إلى انة قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم فتح بعض الخدمات الحكومية تدريجيا اعتبارا من الاسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه تم التوافق على السماح بترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أنه تم التوافق على استمرار خدمة التوصيل للمنازل من قبل المطاعم خلال الفترة المقبلة على مدار أيام الأسبوع 

وأوضح  رئيس مجلس الوزراء، أننا نقوم بدراسة سيناريوهات إعادة بعض القطاعات الاقتصادية مثلا قطاع السياحة للعمل خلال الفترة القادمة، منوها إلى أن فتح جميع المحلات والمراكز التجارية طوال الاسبوع حتى الخامسة مساء.
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