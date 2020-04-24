محلية النواب تطالب أصحاب المقاهي باستخدام الكافيهات في بيع المنظفات

تحفظت منى جاب الله أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.





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وقالت "جاب الله" فى تصريحات لـ" صدى البلد"، الحكومة قامت بجهود جبارة من أجل السيطرة على فيروس كورونا وعدم انتشار المرض فى أرجاء الجمهورية، مؤكدًا أن الهدف الاول أمام البرلمان والحكومة هو صحة المواطن المصرى فى المقام الأول.





وطالبت النائبة أصحاب الكافيهات والمقاهى باستخدام بدائل اخرى عنها مؤقتًا مثل بيع الخضروات او الفاكهة أو المنظفات أو السلع الاخرى حتى يزول هذا الوباء العالمى أذا لا ينظر الى صغير ولا كبير وأنما يحصد الارواح بلا رحمة.





وأكدت "منى جاب الله"، أنه اذا تم فتح الكافيهات والمقاهى فى هذا الوقت فذلك سيؤدى الى خسائر كبيرة من جميع الجوانب، لافتة الى أن الشيشة احد اهم وسائل نقل العدوى إضافة الى التجمعات فاغلب المقاهى تمتلك اماكن ليست بمتسعه ومغلقة مما تؤدى الى أنتشار الفيروس فى الجو بسهولة.





إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم توجه النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا وخاصةوصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا، وذلك في إطار عمل الحكومة لإعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية. وكان ذلك بعد أن





وقال طلعت: "لا أحد ينكر الجهود المخلصة والصادقة من الدولة المصرية في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا ، وحجم التضحيات التى قدمتها الحكومة من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين دون أي اعتبارات لتحديات كبيرة تواجهها، مما جعلها النموذج الأفضل بالمقارنة مع العديد من الدول التى تأثرت بهذه الجائحة".





وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بالتوازي مع هذه الجهود كان وعي المواطنين حاضرًا نوعا ما، وعملت الأغلبية على تطبيق الإجراءات الوقائية وأتخاذ التدابير اللازمة وخاصة البقاء فى المنازل، ولكن مع مرور الوقت بدأت بعض التداعيات السلبية تظهر جراء بعض هذه الإجراءات وخاصة من جانب أصحاب المقاهي والكافيهات، وصالات الجيم والمطاعم، حيث التأثير السلبي علي أوضاعهم المعيشية تتزايد، لما تضمه من عدد كبير من العمال".



