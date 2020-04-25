الأهلي يسدد 40 ألف دولار للدفاع الحسني الجديدي المغربي.. تفاصيل

كشفت مصادر خاصة أن الدفاع الحسني الجديدي يطلب من الأهلي الحصول علي 20 % من قيمة إعارة وليد ازارو الي الإتفاق السعودي حسب العقد المبرم بين الطرفين.





وكان الأهلي قد تعاقد مع الدفاع الحسني الجديدي علي شراء ازارو مقابل مليون و400 ألف دولار.





ويتضمن التعاقد انه في حالة إعارة اللاعب طول المدة الأولي للعقد يحصل نادي الدفاع الحسني علي 20% من تلك القيمة .





وقالت المصادر ان الأهلي إعار وليد ازارو لمدة 6 شهور مقابل 200 ألف دولار للإتفاق السعودي وبالتالي يحق للدفاع الحسني الجديدي الحصول علي 40 ألف دولار.



