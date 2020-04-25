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رياضة

الأهلي يسدد 40 ألف دولار للدفاع الحسني الجديدي المغربي.. تفاصيل

السبت 25/أبريل/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن الدفاع الحسني الجديدي يطلب من الأهلي الحصول علي 20 % من قيمة إعارة وليد ازارو الي الإتفاق السعودي حسب العقد المبرم بين الطرفين.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الدفاع الحسني الجديدي علي شراء ازارو مقابل مليون و400 ألف دولار.

ويتضمن التعاقد انه في حالة إعارة اللاعب طول المدة الأولي للعقد يحصل نادي الدفاع الحسني علي 20% من تلك القيمة .

وقالت المصادر ان الأهلي إعار وليد ازارو لمدة 6 شهور مقابل 200 ألف دولار للإتفاق السعودي وبالتالي يحق للدفاع الحسني الجديدي الحصول علي 40 ألف دولار.

وأضافت المصادر ان الإدارة القانونية للاهلي تدرس الأمر حاليًا وسوف تقوم بتحويل القيمة المالية المستحقة للنادي المغربي طبقًا للتعاقد.
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