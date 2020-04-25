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محافظات

بشرى.. تعافي 94 حالة من مصابي كورونا وخروجهم من مستشفى أبو قير

السبت 25/أبريل/2020 - 10:23 م
تعافي مصابي كورونا
تعافي مصابي كورونا
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أحمد عبد العزيز
أعلن مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا الموجود داخل المدينة الشابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، مساء اليوم، عن تعافي وخروج 25 حالة من المصابين المحتجزين بالمستشفى بعد تمام شفائهم.

وبخروح الحالات الـ25 ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفى أبو قير، إلى 94 شخصًا

وخصصت وزارة الصحة المدينة الشابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ليكون مستشفى عزل لذووي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة.

كما يستقبل المستشفى المصابين الذين تحولت نتائج تحالي الفيروس لديهم من إيجابية إلى سلبية للبقاء بها لحين التأكد من تمام شفائهم.


ونظم العاملون وأفراد الطاقم الطبي بالمستشفى احتفالية، للمرضى قبل خروجهم في تقليد متبع في مستشفتي العزل بالعجمي وأبو قير.
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