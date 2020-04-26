نجمات ارتدين الباروكة في دراما رمضان.. تعرف عليهن





فالجمهور لا يتقبل ظهورهم بهذا الشكل لأنهم لم يكتفوا بهذا بل حرصوا علي إجراء عمليات تجميل واللجوء إلى هوليود سمايل والماكياج الصارخ والذي لا يتناسب مه شهر رمضان.





المكان الذي حرصه علي شراء "البرواريك " من إيمان يسري وتترواح الأسعار ما بينن 20 ألفا و25 ألفا.





أبرز هولاء النجوم الفنانة يسرا وحلا شيحا ارتدوا باروكة خلال مسلسل "خيانة عهد " وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.









أيضا الفنانة نيللي كريم ظهرر بباروكة حمراء خلال مسلسل "بـ 100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.









ريهام حجاج ونسرين أمين ظهران الأولي بباروكة يني غامق والثانية أسود خلال مسلسل لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.





وتدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.





روجينا ظهرت باروكة سوداء طويلة خلال مسلسل "البرنس "مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

لجأ عدد كبير من الفنانين هذا العام في الموسم الدرامي، إلي ارتداء الباروكات في أعمالهم لأسباب كثيرة، البعض أكد أن شعرهم أصبح لا يتحمل المكواة يوميا، والآخر قلقوا علي أنفسهم من فيروس كورونا المنتشر والعدوي.