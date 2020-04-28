AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ضابط كوري منشق يزعم حقيقة اختفاء زعيم كوريا الشمالية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:58 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

زعم أحد الضباط الكوريين الشماليين المنشقين، أن الزعيم كيم جونج أون، تعرض للإصابة أثناء إطلاق أحد الصواريخ خلال أحد المناورات العسكرية  وهو ما يفسر غيابه الغامض.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتشرت الشائعات حول صحة "كيم" منذ فشله في حضور عرض للحزب الحاكم في 15 أبريل ، ولم يظهر الزعيم الكوري علانية منذ ذلك الحين.


 وتفيد التقارير  بأنه خضع لعملية بالقلب والأوعية الدموية، وتصاعدت التكهنات بأنه يمكن أن يكون مريضا بشدة  أو حتى ميتا.


و قللت سيول وواشنطن من أهمية التقارير ، ولكن لم يكن هناك دليل ملموس على الحياة في وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج ، بخلاف التقارير الواردة عن الرسائل المرسلة باسمه.


وكتب لي جونج هو ، المسؤول السابق في حزب العمال السابق ، في صحيفة Dong-a Ilbo الكورية الجنوبية أنه لا بد أن كيم كان بصحة جيدة بما يكفي للسماح بتجارب الصواريخ في 14 أبريل  ولكن كان من الممكن أن يؤذي نفسه في هذه العملية.


وبنا "جونج هو" هذه التكهنات؛ لغياب كيم في  التقارير الإخبارية  عن مشهد الاختبارات العسكرية بينما لم يتم تسجيل لقطات له لإطلاق الصواريخ وتدريب الطائرات المقاتلة ، مما يشير إلى احتمال وقوع حادث غير متوقع ربما يكون ناتجًا عن حطام أو حريق ''

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واشنطن تايمز: أمريكا تقطع الإمدادات المالية والقرصنة الإليكترونية لـ كوريا الشمالية وسط توقف المحادثات

كوريا الشمالية تطلق قذائف مجهولة

الزعيم بين الحياة والموت.. القصة الكاملة لتدهور حالة كيم جونج أون والخليفة المنتظر

ومن الحكم ما قتل.. ما سر الموت المفاجئ لزعماء كوريا الشمالية؟

الحقيقة الكاملة وراء اختفاء كيم يونج أون.. هل مات زعيم كوريا الشمالية أم هرب من كورونا ؟

فبركة وفاة كيم جونج أون.. وكيف أجمع العالم فجأة على ضرورة نجاة زعيم كوريا الشمالية

ترشيحاتنا

شاهد.. احتفالات في ليبيا بعد قبول حفتر التفويض لإدارة البلاد

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

للعلاج من كورونا.. حقن الرجال بالهرمونات الأنثوية

سعر غير متوقع لـ جمبسوت أمينة خليل في برنامج رامز جلال.. صور

فيديوجراف | بلاغ ضد البرنس محمد رمضان

رامز جلال يوجه رسالة لـ أمينة خليل بعد ظهورها معه فى مجنون رسمى

AdvertisementS

يبدأ 7 مساء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق .. تعرف عليها

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر

مستشار الرئيس: فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا الموسمية

أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

أخبار الفن.. أبو هشيمة يظهر بعد مقلب رامز جلال.. ابن عمرو دياب يدخن السجائر .. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

مرض خطير يصيب الأطفال بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الدفاع عن مصر شرف.. عائشة الرشيد تقصف جبهة الكويتي أسامة الخشرم

ضابط كوري منشق يزعم حقيقة اختفاء زعيم كوريا الشمالية

بمكياج ملفت.. زوجة تامر حسني تتألق فى أحدث ظهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور