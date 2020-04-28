ضابط كوري منشق يزعم حقيقة اختفاء زعيم كوريا الشمالية

زعم أحد الضباط الكوريين الشماليين المنشقين، أن الزعيم كيم جونج أون، تعرض للإصابة أثناء إطلاق أحد الصواريخ خلال أحد المناورات العسكرية وهو ما يفسر غيابه الغامض.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتشرت الشائعات حول صحة "كيم" منذ فشله في حضور عرض للحزب الحاكم في 15 أبريل ، ولم يظهر الزعيم الكوري علانية منذ ذلك الحين.





وتفيد التقارير بأنه خضع لعملية بالقلب والأوعية الدموية، وتصاعدت التكهنات بأنه يمكن أن يكون مريضا بشدة أو حتى ميتا.





و قللت سيول وواشنطن من أهمية التقارير ، ولكن لم يكن هناك دليل ملموس على الحياة في وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج ، بخلاف التقارير الواردة عن الرسائل المرسلة باسمه.





وكتب لي جونج هو ، المسؤول السابق في حزب العمال السابق ، في صحيفة Dong-a Ilbo الكورية الجنوبية أنه لا بد أن كيم كان بصحة جيدة بما يكفي للسماح بتجارب الصواريخ في 14 أبريل ولكن كان من الممكن أن يؤذي نفسه في هذه العملية.





وبنا "جونج هو" هذه التكهنات؛ لغياب كيم في التقارير الإخبارية عن مشهد الاختبارات العسكرية بينما لم يتم تسجيل لقطات له لإطلاق الصواريخ وتدريب الطائرات المقاتلة ، مما يشير إلى احتمال وقوع حادث غير متوقع ربما يكون ناتجًا عن حطام أو حريق ''