قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس .. تعرف عليه
أبو العينين: جهود مصرية مكثفة لوقف الحرب بين إيران وإمريكا وإسرائيل
اجتماع طاريء في الزمالك برئاسة هشام نصر
نخسر المليارات.. محمد أبو العينين: حرب الشرق الأوسط تؤثر سلبا على قناة السويس
خبير: 50% من استهلاك الكهرباء في مصر منزلي.. والحل في الطاقة الشمسية
من المنافسة إلى الفوز .. مدحت العدل رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين
بدأ التطبيق رسميا .. عقوبات قاسية لمخالفي مواعيد الغلق.. غرامة مالية وسحب ترخيص المحل حال التكرار
مفوضة الاتحاد الأوروبي: الشراكة الاستراتيجية مع مصر فتحت فرصا كبيرة لاقتصادتنا
بعد غلق المحال الساعة 9 .. اعرف أكثر أجهزة تستهلك الكهرباء في المنزل
باكستان : إيران تسمح لعشرين سفينة إضافية ترفع علمنا بالمرور من مضيق هرمز
صدى البلد يكشف سبب بقاء كامويش بالأهلي
لترشيد الإستهلاك .. 20 صورة ترصد إطفاء أنوار المدارس مساء اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يوسف الحسيني: حرب المنطقة رفعت أسعار الطاقة عالميا

ارشيفية
ارشيفية
رحمة سمير

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الحرب الدائرة في المنطقة منذ شهر رمضان بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن “تداعياتها لم تقتصر على دول الخليج فقط، لكنها امتدت من المحيط إلى الخليج بل وطالت أوروبا والولايات المتحدة.

وأوضح "الحسيني" خلال تقديمه برنامج “مساء جديد” على قناة المحور، أن أزمة الطاقة تُعد التأثير الأبرز لهذه الحرب، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار عالميًا باعتباره العملة الرئيسية لتجارة النفط”، مشيرًا إلى أن “هذا الارتفاع انعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات في مختلف دول العالم

وأضاف الإعلامي،  أن الاقتصاد الأمريكي نفسه يعاني من ضغوط داخلية نتيجة ارتفاع الأسعار، سواء في الطاقة أو السلع الأساسية، وهو ما يتكرر أيضًا في أوروبا التي تواجه تحديات كبيرة بسبب أزمة الطاقة

وأشار يوسف الحسيني، لى أن العلاقة بين النفط والدولار تُفسر جزءًا كبيرًا من المشهد الاقتصادي الحالي، قائلًا: “كلما ارتفع سعر النفط زاد الطلب على الدولار، وبالتالي يرتفع سعره أمام باقي العملات، وهو ما يضغط على اقتصادات الدول المختلفة

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح "الحسيني" أن بعض التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بنحو 0.5%، وهو ما يعكس حجم التأثير المباشر لأسعار الطاقة على الاقتصاد العالمي

وأكد أن مصر، كغيرها من الدول، تتأثر بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، لافتًا إلى أن استمرار الأزمة يعني استمرار الضغوط التضخمية، قائلًا: “طول ما أزمة الطاقة مستمرة، التضخم هيظل موجود وبيأثر على كل الاقتصادات سواء الكبيرة أو الناشئة"

مساء جديد يوسف الحسيني أسعار الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ارشيفية

يوسف الحسيني: حرب المنطقة رفعت أسعار الطاقة عالميا

دور الأب قبل الحمل لا يقل أهمية عن الأم
الأجهزة المنزلية
حمية MIND تبطئ شيخوخة الدماغ وتحمي الذاكرة
فوائد إضافة البذور إلى نظامك الغذائي اليومي
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

