يوسف الحسيني: حرب المنطقة رفعت أسعار الطاقة عالميا

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الحرب الدائرة في المنطقة منذ شهر رمضان بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن “تداعياتها لم تقتصر على دول الخليج فقط، لكنها امتدت من المحيط إلى الخليج بل وطالت أوروبا والولايات المتحدة.

وأوضح "الحسيني" خلال تقديمه برنامج “مساء جديد” على قناة المحور، أن أزمة الطاقة تُعد التأثير الأبرز لهذه الحرب، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار عالميًا باعتباره العملة الرئيسية لتجارة النفط”، مشيرًا إلى أن “هذا الارتفاع انعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات في مختلف دول العالم

وأضاف الإعلامي، أن الاقتصاد الأمريكي نفسه يعاني من ضغوط داخلية نتيجة ارتفاع الأسعار، سواء في الطاقة أو السلع الأساسية، وهو ما يتكرر أيضًا في أوروبا التي تواجه تحديات كبيرة بسبب أزمة الطاقة

وأشار يوسف الحسيني، لى أن العلاقة بين النفط والدولار تُفسر جزءًا كبيرًا من المشهد الاقتصادي الحالي، قائلًا: “كلما ارتفع سعر النفط زاد الطلب على الدولار، وبالتالي يرتفع سعره أمام باقي العملات، وهو ما يضغط على اقتصادات الدول المختلفة

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح "الحسيني" أن بعض التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بنحو 0.5%، وهو ما يعكس حجم التأثير المباشر لأسعار الطاقة على الاقتصاد العالمي

وأكد أن مصر، كغيرها من الدول، تتأثر بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، لافتًا إلى أن استمرار الأزمة يعني استمرار الضغوط التضخمية، قائلًا: “طول ما أزمة الطاقة مستمرة، التضخم هيظل موجود وبيأثر على كل الاقتصادات سواء الكبيرة أو الناشئة"