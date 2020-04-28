تفشي فيروس كورونا المستجد في مدمرة أمريكية ثانية

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 50 إصابة بفيروس كورونا لبحارة، على متن المدمرة البحرية "يو إس إس كيد".





ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن هذه المدمرة البحرية هي ثاني سفينة حربية أمريكية تتعرض لانتشار الفيروس أثناء وجودها في البحر بعد حاملة الطائرات يو اس اس تيودور روزفلت.





وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن 47 بحارا على الأقل من المدمرة البحرية ثبت إيجابية تحاليلهم بعد اختبار 45٪ من أفراد الطاقم.





فيما أضافت البحرية الأمريكية أنه جرى إخلاء 15 بحارا بسبب ظهور بعض الأعراض عليهم.





ومن المتوقع أن تسجب المدمرة الأمريكية إلى ميناء سان دييجو في الأيام القادمة حتى يمكن تطهير السفينة وتنظيفها وعزل الطاقم وعزله.