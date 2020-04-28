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اقتصاد

الإمارات تأمل إعادة فتح أبوابها للسياح بداية يوليو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:21 م
الإمارات تأمل إعادة
الإمارات تأمل إعادة فتح أبوابها للسياح بداية يوليو
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وكالات
أكد هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بالإمارات، أن الإمارة تأمل إعادة فتح أبوابها للسياح بداية يوليو المقبل بعد الإغلاق التام لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وأوضح المري، في مقابلة مع وكالة بلومبيرج، أن عملية إعادة الفتح ستكون تدريجية ويمكن تأجيلها حتى سبتمبر، اعتمادًا على الأوضاع العالمية، ويأتي ذلك بعد أن بدأت الإمارات تخفيف القيود على الحركة مع بداية شهر رمضان المبارك.


وفيما يتعلق بالقطاع الفندقي، أكد المري أن موضوع تقييد بناء الفنادق وسط وفرة من الغرف ليس أمرا متروكا للحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن الدعم للقطاع من بينها تخفيف رسوم البلدية بـ50%.


وكان اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، قررت مساء الأحد الماضي، برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تخفيف قيود الحركة المفروضة على منطقتي الراس ونايف والسماح بعودة الحركة إلى طبيعتها خلال أوقات السماح اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة مساءً مع استمرار تقييد الحركة خلال ساعات الليل الممتدة من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحًا أسوة بما هو معمول به في باقي أنحاء إمارة دبي.

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