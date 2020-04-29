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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تدين تفجير عفرين الإرهابي وتطالب بوقف إطلاق النار في سوريا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:08 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، التفجير في عفرين السورية واصفا إياه بالإرهابي.

وقال بومبيو عبر حسابه على تويتر:"إن الولايات المتحدة تجدد دعوتها لدعم وتنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا، بعد العمل الإرهابي الجبان الذي وقع اليوم على الضحايا الأبرياء في عفرين".

وأضاف أن:"أعمال الشر هذه غير مقبولة من أي جانب في هذا الصراع".

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار عفرين شمالي سوريا إلى 46 قتيلا وأكثر من 40 مصابا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 35 مدنيا قتلوا جراء تفجير عبوة ناسفة في مدينة عفرين بشمال سوريا.

وأشارت إلى أن الهجوم نفذ بواسطة صهريج وقود وقنابل.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أفادت بوقوع انفجار صهريج مفخخ في أحد الأسواق وسط مدينة عفرين يسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين.


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