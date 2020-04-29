بعد إصابة 10 حالات بـ كورونا.. استبدال الطاقم الطبي بقسم الباطنة بمستشفى جامعة أسيوط

كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن اتخاذه عددا من القرارات العاجلة والوقائية بالمستشفى الجامعي الرئيسي، وذلك في أعقاب اكتشاف حالات متتالية من المصابين بفيروس كورونا المستجد، والتى تركزت بين المتواجدين بقسم الباطنة.





وقال الدكتور طارق الجمال إن قرارته تضمنت استبدال جميع أفراد الطاقم الطبى بالقسم من أطباء وتمريض وعمال بفريق بديل، مع إجراء جميع الفحوصات والمسوحات الطبية المتبعة عادة مع المخالطين للحالات الإيجابية، وإخضاعهم لفترة عزل كإجراء احترازي، وذلك وفق الضوابط الوقائية المعلنة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





كما أعلن الدكتور طارق الجمال عن إصداره توجيهات مباشرة بتخفيض عدد المرضى المترددين على القسم وقصر التواجد به على الحالات الحرجة فقط، مع تكثيف إجراءات التطهير والتعقيم لكافة القسم بما يشمله من أجهزة ومعدات طبية.





وأوضح الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن قرارات رئيس الجامعة تأتى في أعقاب اكتشاف حالات متتالية من المصابين بفيروس كوفيد 19 بقسم الباطنة بدأت بممرضة يوم الأربعاء الماضي، وتوالت الحالات، والتى كان آخرها أمس عامل وممرضة بذات القسم، إلى جانب ممرضة بأحد الأقسام الطبية الأخرى بمستشفيات أسيوط الجامعية.



