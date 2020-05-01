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أخبار البلد

المصرية لحقوق الإنسان تنعى شهداء سيناء

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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أماني نوار

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها للعملية الإرهابية التي استهدفت مركبة عسكرية (مدرعة) بمنطقة بئر العبد شمال سيناء.

وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، أمس الخميس، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وفي هذا الإطار تقدمت المنظمة المصرية بخالص العزاء لأسر الشهداء وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أكدت المنظمة المصرية، أن العمليات الإرهابية تشكل تهديدا لمنظومة حقوق الإنسان للمواطنين المصريين في سيناء.

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