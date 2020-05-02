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محافظات

ضبط 28 مخبزًا مخالفًا بحملة للرقابة على المخابز المدعمة في البحيرة.. صور

السبت 02/مايو/2020 - 11:52 م
ضبط ٢٨ مخبزا مخالفا
ضبط ٢٨ مخبزا مخالفا بحملة للرقابة على المخابز المدعمة
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جمالات الدمنهورى
تمكنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة من ضبط 28 مخبزا مدعما مخالفا لقيام اصحابها بانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وغلق بعضها فى مواعيد العمل الرسمية بدون إذن وتصرف بعضهم فى حصص الدقيق المدعم بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وكانت الإدارات التموينية بأبو حمص وشبراخيت وادكو شنت عدة حملات للرقابة على المخابز ومتابعة مدى إنتاجها خبز مطابق للمواصفات والتزام أصحاب المخابز بالمواعيد الرسمية للتشغيل خلال شهر رمضان .

وجاءت الحملة بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع الرقابة التجارية وإدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.

واسفرت الحملة فى أبو حمص برئاسة المهندس أسامه سند مدير الإدارة التموينية، عن تحرير ١٩ محضرا  المخابز لإنتاج الخبز المدعم مخالف بينها11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر عدم وجود سجل تفتيش بالمخبز، ومحضران لمخبزان لعدم اعلان المخبز عن إسم صاحب المخبز وإسم المدير المسؤل ووزن الرغيف وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل وتحرير محضر تصرف في  10 شكاير دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم بما يعادل ٥٠٠ كجم اى نصف طن دقيق بلدى مدعم من مستحقات المواطنين.

وفى شبراخيت تمكن المهندس ابراهيم عبد الله حجاج مدير الادارة التموينية من  تحرير 7 محاضر لمخابز بقرى "ابو حنا - فرنوى محله فرنوى - كفر قشاش- عزب الكوم" لانتاج خبز ناقص الوزن حتى 18 جراماً فى الرغيف.

أسفرت الحملة فى ادكومن ضبط مخبزين بلدي الاول لعدم التزامه بمواعيد التشغيل وتوقفه عن العمل بدون إذن أو عذر قهري ولتصرف صاحب المخبز الثانى في ٣ شكاير دقيق بلدي مدعم وقامت الحملة بالمرور علي ٧ مخبز وتبين مراعاتهم  للقوانين والقرارات المنظمة وانتاجهم خبز مطابق للمواصفات والوزن.
ضبط 28 مخبزًا مخالفًا بحملة للرقابة على المخابز المدعمة في البحيرة.. صور
ضبط 28 مخبزًا مخالفًا بحملة للرقابة على المخابز المدعمة في البحيرة.. صور
ضبط 28 مخبزًا مخالفًا بحملة للرقابة على المخابز المدعمة في البحيرة.. صور
ضبط 28 مخبزًا مخالفًا بحملة للرقابة على المخابز المدعمة في البحيرة.. صور
ضبط 28 مخبزًا مخالفًا بحملة للرقابة على المخابز المدعمة في البحيرة.. صور
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