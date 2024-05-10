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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص عربة 7 ركاب.. وفر 170 ألف جنيه واشتر سيارة رياضية "كسر زيرو".. أسعار هيونداي توسان 2024

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سيارة رياضية موديل 2024 كسر زيرو.. وفر 170 ألف جنيه

تقدم السيارة جاك JS2 موديل 2024 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة رياضية تقدمها العلامة التجارية الصينية محليًا، حيث يتم طرحها عبر الفئة SMART وبسعر رسمي يبلغ 849.900 جنيه.

 

أسعار هيونداي توسان 2024 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

تقدم السيارة هيونداي توسان موديل 2024 داخل السوق المصري عبر باقة من الفئات والتجهيزات، مع أسعار رسمية تبدأ من مليون و750 ألف جنيه للفئة الأولى SHADOW وحتى 2 مليون و275 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات COLLECTOR.

 

بدون أوفر برايس.. أسعار بي واي دي F3 "الأرخص في مصر"

تعتبر السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ارخص سيارة صينية بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، حيث يتم تقديمها محليًا عبر فئتين من التجهيزات وبأسعار تبدأ من 590 ألف جنيه، بعد اختفاء ظاهرة الأوفر برايس والتخفيضات الأخيرة.

 

هيونداي النترا HD "هاي لاين" 2023 للبيع بأقل سعر

تعد هيونداي النترا HD من اشهر سيارات السيدان التي انطلقت بالسوق المصري، وقدمت السيارة عبر عدة فئات ومنها النسخة "هاي لاين" كاملة التجهيزات، والتي ظهرت للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات على الانترنت

 

أرخص سيارة 7 راكب "عائلية" .. تباع بهذه الأسعار

تعتبر السيارة "دفسك 330S" ارخص نسخة عائلية يقدمها الصانع الصيني بالسوق المصري، من طرازات الـ 7 راكب، ويتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تتراوح بين 640 ألف جنيه حتى 695 ألف جنيه.

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