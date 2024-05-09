أسعار هيونداي توسان 2024 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

تقدم السيارة هيونداي توسان موديل 2024 داخل السوق المصري عبر باقة من الفئات والتجهيزات، مع أسعار رسمية تبدأ من مليون و750 ألف جنيه للفئة الأولى SHADOW وحتى 2 مليون و275 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات COLLECTOR.

وتعتبر السيارة هيونداي توسان موديل 2024 من أشهر السيارات الرياضية المقدمة بالسوق المصري، والتي تنمي إلى عائلة الـ SUV، حيث تقدم بمظهر رياضي مع مقدمة عصرية، ومفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية، ومقصورة تتسع لـ 5 مقاعد.

هيونداي توسان 2024

وتعتمد السيارة هيونداي توسان موديل 2024 على ناقل حركة 7 غيار "أوتوماتيك"، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر"تيربو" سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصان و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

هيونداي توسان 2024

وتحتوي السيارة هيونداي توسان موديل 2024 على مجموعة من التجهيزات منها، مرايات جانبية كهربائية، جنوط، مثبت سرعة، اضاءة LED، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس، حساسات ركن خلفية، كاميرا، ريموت تحكم، انذار، مانع السرقة.

هيونداي توسان 2024

كما تضم السيارة هيونداي توسان موديل 2024 عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام الثبات الالكتروني، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، منظومة الوسائد الهوائية، زر تشغيل وايقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي، مصابيح ضباب.

هيونداي توسان 2024

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان 2024 في مصر

الفئة الأولى 2024 بسعر مليون و750 ألف جنيه.

الفئة الثانية 2024 بسعر مليون و850 ألف جنيه.

الفئة الثالثة 2024 بسعر مليون و950 ألف جنيه.

الفئة الرابعة 2024 بسعر 2 مليون و150 ألف جنيه.

الفئة الخامسة 2024 بسعر 2 مليون و175 ألف جنيه.

الفئة السادسة 2024 بسعر 2 مليون و250 ألف جنيه.

الفئة السابعة 2024 بسعر 2 مليون و275 ألف جنيه.