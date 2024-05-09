عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هيونداي توسان 2024 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

هيونداي توسان 2024
هيونداي توسان 2024

تقدم السيارة هيونداي توسان موديل 2024 داخل السوق المصري عبر باقة من الفئات والتجهيزات، مع أسعار رسمية تبدأ من مليون و750 ألف جنيه للفئة الأولى SHADOW وحتى 2 مليون و275 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات COLLECTOR.

أسعار هيونداي أكسنت RB قبل وبعد التخفيض .. اعرف بكام

هيونداي النترا HD 2022 "كاملة أوتوماتيك" .. بأرخص سعر

تخفيض يصل لـ171 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها هيونداي

هيونداي توسان تعود للسوق المصري وهذه أسعارها الجديدة.. وصلت كام

وتعتبر السيارة هيونداي توسان موديل 2024 من أشهر السيارات الرياضية المقدمة بالسوق المصري، والتي تنمي إلى عائلة الـ SUV، حيث تقدم بمظهر رياضي مع مقدمة عصرية، ومفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية، ومقصورة تتسع لـ 5 مقاعد.

هيونداي توسان 2024

وتعتمد السيارة هيونداي توسان موديل 2024 على ناقل حركة 7 غيار "أوتوماتيك"، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر"تيربو" سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصان و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

هيونداي توسان 2024

وتحتوي السيارة هيونداي توسان موديل 2024 على مجموعة من التجهيزات منها، مرايات جانبية كهربائية، جنوط، مثبت سرعة، اضاءة LED، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس، حساسات ركن خلفية، كاميرا، ريموت تحكم، انذار، مانع السرقة.

هيونداي توسان 2024

كما تضم السيارة هيونداي توسان موديل 2024 عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام الثبات الالكتروني، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، منظومة الوسائد الهوائية، زر تشغيل وايقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي، مصابيح ضباب.

هيونداي توسان 2024

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان 2024 في مصر 

 

الفئة الأولى 2024 بسعر مليون و750 ألف جنيه.

الفئة الثانية 2024 بسعر مليون و850 ألف جنيه.

الفئة الثالثة 2024 بسعر مليون و950 ألف جنيه.

الفئة الرابعة 2024 بسعر 2 مليون و150 ألف جنيه.

الفئة الخامسة 2024 بسعر 2 مليون و175 ألف جنيه.

الفئة السادسة 2024 بسعر 2 مليون و250 ألف جنيه.

الفئة السابعة 2024 بسعر 2 مليون و275 ألف جنيه.

هيونداي توسان هيونداي توسان توسان موديل 2024 الأسعار الرسمية اسعار هيونداى توسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

صلاح مظلوم.. غضب في ليفربول بسبب الفرعون المصري

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

بعد إصابته بالسرطان.. صابر الرباعي يوجه رسالة لمحمد عبده من خلال صدى البلد

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

موضوعات متعلقة

أسعار نيسان جوك موديل 2025 في مصر .. اعرف بكام

شيري تيجو 7 "هاي لاين" بانوراما 2024 .. بهذا السعر

أرخص 5 سيارات "زيرو" في مصر .. اعرف الأسعار

وفر 40 ألف جنيه.. نيسان صني "سوبر صالون" 2024 كسر زيرو

من غير أوفر برايس .. أسعار فيات تيبو 2024 في مصر.. صور

أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2022 .. اعرف السعر

ثبات سعر أرخص سيارة هاتشباك من ميتسوبيشي .. اعرف بكام

أرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر .. اعرف الأسعار

ترشيحاتنا

كاف يوافق على تعديل موعد مباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو

برلماني: مطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وموقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

خدمات مميزة بوحدات المرور الإلكترونية

ما هو أجر التبكير لصلاة الجمعة.. وما حكم التخلف عنها 3 جمع؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

من العراق.. استهداف قاعدة عوبدا الجوية الصهيونية بالأراضي المحتلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميركاتو ناري.. الخطيب يحدد صفقات الأهلي الجديدة عقب نهائي أفريقيا

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

مبهر وخيالي.. نسرين طافش بفستان يثير الجدل

الليلة حلوة.. روبي بأربع إطلالات صيفية

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-