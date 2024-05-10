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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي النترا HD "هاي لاين" 2023 للبيع بأقل سعر

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD 2023

تعد هيونداي النترا HD من اشهر سيارات السيدان التي انطلقت بالسوق المصري، وقدمت السيارة عبر عدة فئات ومنها النسخة "هاي لاين" كاملة التجهيزات، والتي ظهرت للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات على الانترنت بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 30 ألف كيلومتر.

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وتنتمي السيارة هيونداي النترا HD التي نتحدث عنها في هذا الموضوع إلى موديلات 2023، وتباع السيارة بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، بالاضافة إلى تمتعها بعدد من التجهيزات ابرزها عجلة قيادة مالتي فانكشن، فتحة سقف كهربائية.

هيونداي النترا HD 2023 

وتحتوي السيارة هيونداي النترا HD على مكيف هواء، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي، 4 مكبرات، انذار مانع للسرقة، سبويلر خلفي، ريموت تحكم، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، نوافذ كهربائية بعدد 4، زجاج خلفي مظلل.

هيونداي النترا HD 2023 

تضم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 وسائد هوائية للحماية بعدد 2 للمقاعد الأمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC، بقوة إجمالية قدرها 121 حصان و156 نيوتن متر من عزم الدوران.

هيونداي النترا HD 2023 

وتعتمد السيارة هيونداي النترا HD فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، مع معدل تسارع يقدر بـ 11.3 ثانية وصولاً من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

سعر السيارة هيونداي النترا HD 2023 

 

ظهرت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة إجمالية قدرها 880 ألف جنيه.

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