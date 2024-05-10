أرخص سيارة 7 راكب "عائلية" .. تباع بهذه الأسعار

تعتبر السيارة "دفسك 330S" ارخص نسخة عائلية يقدمها الصانع الصيني بالسوق المصري، من طرازات الـ 7 راكب، ويتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تتراوح بين 640 ألف جنيه حتى 695 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أرخص سيارة عائلية يقدمها الصانع الصيني في السوق المصري، بالاضافة إلى عرض أبرز المواصفات

السيارة العائلية دفسك 330S

مواصفات وتجهيزات السيارة "دفسك 330S"

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

سعة 1250 سي سي و1500 سي سي.

قوة 95 حصانا و115 حصانا.

ناقل سرعات يدوي "مانيوال"

5 غيارات.

دفع أمامي.

زجاج كهربائي.

السيارة العائلية دفسك 330S

مكيف هواء.

نظام صوتي ترفيهي.

قفل مركزي للأبواب.

ريموت تحكم.

إنذار مانع للسرقة.

نظام صوتي ترفيهي.

شاشة تعمل باللمس.

السيارة العائلية دفسك 330S

وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

جنوط.

أقطاب ثنائية على جانبي السقف.

مصابيح ضباب.

السيارة العائلية دفسك 330S

أبعاد وقياسات السيارة "دفسك 330S"

طول قاعدة العجلات 2725 مم.

العرض الكلي للسيارة 1720 مم.

الطول الإجمالي للسيارة 4365 مم.

ارتفاع السيارة الكلي 1705 مم.ط

ارتفاع السيارة عن الأرض "مستوى الخلوص" 170 مم.

السيارة العائلية دفسك 330S

الأسعار الرسمية للسيارة العائلية دفسك 330S في السوق المصري

الفئة الأولى بسعر 640 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 670 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 695 ألف جنيه.