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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

فرصة بنص الثمن| مزاد لبيع سيارات تابعة لجمارك مطار القاهرة.. التفاصيل كاملة

سيارات الجمارك
سيارات الجمارك

في إطار الإعلان عن بيع سيارات من مختلف الموديلات والماركات، أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل جلسة مزاد علني مقررة لبيع 16 لوط سيارة ولوط مواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي. ستُعقد الجلسة في الثانية عشرة ظهرًا يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، بمقر نادي الجيزة الرياضي بالبحر الأعظم، تحت كوبري عباس بالجيزة.

شروط المعاينة والمشاركة في المزاد

يشترط على المهتمين بالمشاركة في المزاد إجراء عملية المعاينة، حيث يُمكن معاينة السيارات في ساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وذلك بالقرب من موقف الأتوبيسات، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم المزاد نفسه.

أنواع السيارات المطروحة في المزاد

يشمل المزاد مجموعة متنوعة من السيارات بمختلف الأنواع والموديلات، من بيك أب ونقل وملاكي، وتشمل هذه السيارات ماركات عالمية مثل مرسيدس، دودج، بورش، BMW، تويوتا كورولا، لاند كروز، فولكس، هونداي، جيب شيروكي، هوندا، وأودي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المواتير.
 

 


 

خطوات الشراء في المزاد

يُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي، حيث يمكن للراغبين في المشاركة شراء هذه الكراسة للتعرف على شروط المزاد.

يُطلب من الأفراد تقديم بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، بالإضافة إلى بطاقة ضريبية للخاضعين لها (التجار)، ويحق للمشتركين في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين ذوي خبرة في معاينة السيارات.

يتم البيع وفقًا لأحكام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي تنص على بيع كل لوط على حده بدون عمولات.

يُشترط على المشتركين في المزاد شراء كراسة الشروط ودفع مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت.

في حال عدم رسو أي لوط من السيارات على المشتركين في المزاد، يتم استرداد التأمين المؤقت.

يتم خصم قيمة التأمين من سعر السيارة في حال رسو اللوط على المشترك.

يجب على الراسي عليه المزاد دفع 30% من قيمة الصفقة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من تاريخ رسو المزاد.

في حال تأخر الراسي عن السداد، يتم فرض غرامة على كل يوم تأخير.
 


 

هذه هي الجلسة وشروطها بشكل موجز، ندعوكم للمشاركة في المزاد والاستفادة من فرص شراء هذه السيارات المتنوعة والمخزنة بجمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

إن مزاد السيارات المقام بمطار القاهرة يعتبر فرصة ممتازة لشراء سيارات عالية الجودة بأسعار تنافسية. يُشجع المهتمين بالمشاركة في المزاد على الاستعداد بكافة الوثائق والأوراق المطلوبة لضمان حقهم في المشاركة بنجاح.

سيارات الحكومية جمارك السيارات مطار القاهرة الدولي سيارة الجيزة

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