خالفت مواعيد العمل بشهر رمضان.. ضبط 22 مخبزا في البحيرة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من ضبط 22 مخبزا مخالفا؛ لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ولاستيلاء صاحب أحد المخابز على 327 شيكارة دقيق بلدي مدعم للإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.





كانت الإدارة التموينية بكفر الدوار والمحمودية -بحسب بيان الثلاثاء- نفذت حملة مكبرة للرقابة على المخابز المدعمة والتصدي لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء ولمتابعة الالتزام بمواعيد تشغيل المخابز فى شهر رمضان بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدي الصيرفي.

وأسفرت الحملة التى قادها مصطفى غريب، كامل عبدالحليم مفتشا الرقابة التموينية بكفر الدوار خلال حملة للمرور على المخابز البلدية من تحرير 4 قضايا تموينية لمخابز مخالفة بينها صاحب مخبز بلدى مدعم استولى على 327 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 16,635 طنا للإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما تم ضبط أصحاب 3 مخابز تنتج خبز ناقص الوزن 26، 16 ،18 جرام فى الرغيف الواحد.





وفي المحمودية أسفرت الحملة التى شنتها الإدارة التموينية بالمحمودية برئاسة محسن الرصد مدير الإدارة عن تحرير 15محضر لمخابز لانتاجهم خبر ناقص الوزن بنسبة تتراوح من 10-32جرام بينهم مخبز يستحق الغلق لمدة شهر لانتاحة خبز ناقص 32جرام للرغيف الواحد و7محاضر لمخابز قامت بانتاج خبز مخالفة لمواعيد التشغيل فى شهر رمضان ومحضرين مخابز لعدم إعلانها عن مواعيد التشغيل فى شهررمضان ومحضر لمخبز لغلقة فى مواعيد العمل الرسمية بدون اذن مسبق.





وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق ووارسال تقارير بالمخالفات لمديرية التموين.



