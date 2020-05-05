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رياضة

أخبار الرياضة.. الزمالك في خطر.. خطة إيطالية لملاحقة كهربا.. موعد عودة الدوري.. وكرباج فايلر ..فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:10 م
برنامج الكورة مع
برنامج الكورة مع ملك
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أحمد سالم - تصوير نور المصري
تناول برنامج الكورة مع ملك الذي يُبث على القناة الرسمية لموقع صدى البلد على يوتيوب عددا من أخبار كواليس الكرة المصرية، وما يدور في الغرف المغلقة في فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

موعد عودة الدوري المصري

كشفت ملك موسى في أول فقرات البرنامج عن موعد عودة الدوري الممتاز المصري، حيث قالت إن القرار وفقا لتصريحات عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري يرجع إلى أجهزة الدولة التي تدير أزمة كورونا.

كما كشفت ملك عن عدد من الإحتمالات والمواعيد المرتقبة لـ عودة الدوري العام، كذلك سيناريوهات تحديد البطل او إلغاء المسابقة .. لمزيد من التفاصيل >> من هنا  

الزمالك يلجأ لإيطاليا لحصار كهربا

كشفت ملك موسى عن إجراء جديد اتخذه نادي الزمالك المصري بالاستعانة بالخبرة الإيطالية في مجال التقاضي الرياضي لإثبات حقوقه لدى اللاعب محمود كهربا المنضم إلى غريمه الأهلي .. لمعرفة خطة الزمالك ضد كهربا >> من هنا

وكان كهربا احترف في الدوري البرتغالي على غير رغبة الزمالك قبل أن يعود للإنضمام إلى النادي الأهلي بينما يؤكد مسؤولو الزمالك أن عقد اللاعب لم ينتهي مع الفريق.

الزمالك في خطر

تأثر لاعبو الزمالك بشكل سلبي خلال فترة توقف الدوري حسبما كشفت ملك موسى وذلك بسبب البعد عن التدريبات وزيادة أوزان اللاعبين .. مزيد من التفاصيل >> من هنا

كورباج فايلر

كشفت ملك موسى عن تفاصيل المتابعة الدقيقة من جانب مدرب الأهلي لـ تدريبات اللاعبين من البيت والوجبات الغذائية ومواعيد النوم فترة توقف الدوري وأوضحت تفاصيل برنامجه من خلال هذا الرابط >> من هنا
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