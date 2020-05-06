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أخبار العالم

قبل كشفه حقيقة فيروس كورونا.. اغتيال باحث صيني بطريقة غامضة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:56 م
الباحث الصيني بينج
الباحث الصيني بينج ليو
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الأربعاء، تفاصيل مثيرة حول مقتل باحث صيني بعملية اغتيال غامضة داخل منزله، قبل أن يتوصل لنتائج مهمة عن سبب تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 حول العالم. 

وقالت صحيفة "ديل ميل" البريطانية، إن باحثا صينيًا يعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، قُتل بطريقة غامضة بعد أن كان على وشك اكتشاف نتائج مهمة للغاية تتعلق بانتشار فيروس كورونا. 

وأعلنت الشرطة الصينية أن الباحث يدعي "بينج ليو"، ويبلغ من العمر 37 عامًا، وهو باحث في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج. 

وأوضحت الشرطة الصينية أن القاتل يدعى "هاو جو"، ويلغ من العمر 46 عامًا، تسلل منزل الباحث يوم السبت الماضي، وفتح النار عليه، وسقط "بينج ليو" قتيلًا نتيجة إصابته برصاصات في الرأس والرقبة والجذع ولم يتم سرقة أو فقدان أي شيء من منزل الباحث الصيني. 

وأكدت الشرطة أن القاتل عاد إلى سيارته وقتل نفسه، ولم تستطع الشرطة تحديد العلاقة بينهما أو التكهّن بها. 

وعقب ذلك أعلنت جامعة بيتسبرج أن ليو انضم إلى الجامعة قبل 6 سنوات، وشارك في تأليف أكثر من كتاب وأكثر من 30 بحثا، وكسب سمعة كباحث متميز وكان أستاذًا مساعدًا في قسم بيولوجيا الحوسبة والأنظمة بالجامعة، وكان على وشك الوصول إلى نتائج مهمة للغاية تجاه فهم الآليات الخلوية وراء الإصابة بعدوى كورونا، والسبب الخلوي للمضاعفات التي تحدث. 
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