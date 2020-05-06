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منوعات

ظهر لدى أطفال ومراهقين.. «أصابع كوفيد».. عَرَض غامض لفيروس كورونا يثير القلق

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:56 م
«أصابع كوفيد».. عَرَض
«أصابع كوفيد».. عَرَض غامض لفيروس كورونا يثير القلق
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هدير علاء
في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، يتلقى الأطباء تساؤلات ومكالمات لا حصر لها من أشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض للمرض سوى كدمات وطفح جلدي وآفات جلدية على القدمين.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن هذا العَرَض الغامض يُطلق عليه اسم "COVID toes" أو "أصابع كوفيد"، وقد تم رصده في المقام الأول لدى الأطفال والمراهقين، والأمر اللافت للنظر هو عدم ظهور أي من الأعراض المعروفة الأخرى للمرض مثل الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس إلى جانب هذا العَرَض.

وأشار التقرير في الوقت ذاته إلى أنه رغم تزايد أعداد الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مستوى العالم، لكن لم يتم إدراج الطفح الجلدي ضمن قائمة أعراض فيروس "كورونا" الرسمية الخاصة بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ونقلت شبكة "فوكس" التلفزيونية الأمريكية عن طبيبة أمراض جلدية بجامعة "كاليفورنيا"، تُدعى "ليندي فوكس"، قولها إنها رأت بالفعل عددًا كبيرًا من الحالات المصابة بعَرَض "أصابع كوفيد"؛ وتابعت موضحة أن أطباء الأمراض الجلدية بشكل خاص يتلقون تساؤلات عديدة من مرضى حول "تغيرات أرجوانية تظهر على أصابع القدمين واليدين".

ووفقًا لـ"ديلي ميل"، فإنه قد تم رصد هذا العَرَض في البداية بين المصابين في أوربا، وبشكل رئيسي في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا؛ ويعتقد بعض الخبراء في مجال الصحة أنه ربما يكون مؤشرًا على مدى انتشار المرض وسرعة تفشيه.

والسؤال هنا هو: ما سبب إصابة البعض بالطفح الجلدي وتغير لون أصابع القدمين؟

أفاد أطباء مختصين بأن ظهور الطفح الجلدي عند الإصابة بأنواع من العدوى هو أمر شائع في حقيقة الأمر، خاصة في حالة عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية مثل "كوفيد-19"، إلا أن ما يسبب ردة الفعل هذه تحديدًا ليس واضحًا، حيث يمكن أن يحدث لأسباب عدة من بينها الإصابة بجلطات دقيقة في الأوعية الدموية في أصابع القدم أو كرد فعل للمضادات الحيوية.

وذكر تقرير الصحيفة البريطانية، نقلًا عن المختصين، أن عَرَض "أصابع كوفيد" بشكل عام يزول من تلقاء نفسه في غضون أسبوع تقريبًا بدون إلحاق ضرر بالجلد على المدى الطويل، لكن في حالة الإصابة بطفح جلدي على القدم بشكل مفاجئ دون ظهور أي أعراض أخرى، فمن الأفضل استشارة طبيب.
ظهر لدى أطفال ومراهقين.. «أصابع كوفيد».. عَرَض غامض لفيروس كورونا يثير القلق
ظهر لدى أطفال ومراهقين.. «أصابع كوفيد».. عَرَض غامض لفيروس كورونا يثير القلق
ظهر لدى أطفال ومراهقين.. «أصابع كوفيد».. عَرَض غامض لفيروس كورونا يثير القلق
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