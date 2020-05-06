AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض بشكل يومي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:03 م
قبل وفاتها بسبب فيروس
قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض
Advertisements
هدير علاء
قبيل وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قررت ممرضة أمريكية في السادسة والخمسين من عمرها توثيق رحلتها مع المرض ومراحل تدهور حالتها الصحية عبر سلسلة من مقاطع الفيديو تحدثت فيها عن أعراضها المرضية وتأثير العدوى عليها.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الممرضة "باميلا أورلاندو" توفيت الشهر الماضي بعد 24 يومًا من إصابتها بالفيروس المميت، وقد بدأت في توثيق رحلتها مع المرض من منزلها، وفي اليوم الأول لظهور أعراض المرض عليها، أشارت في مقطع فيديو إلى معاناتها من حمى لا يمكنها التخلص منها.

اقرأ أيضًا:



وفي اليوم التالي ساءت حالتها أكثر، حيث كانت تعاني من آلام الظهر والحمى المستمرة؛ وبعد مضي ثلاثة أيام على بداية ظهور أعراض المرض، نُقلت "أورلاندو"، التي سبق أن تغلبت على مرض سرطان الثدي، إلى المستشفى.

وبحلول اليوم الخامس، قالت إنها في حالة سيئة وتشعر بأنها لن تتمكن من النجاة؛ وعانت في أعقاب ذلك من صعوبة في التحدث أو الحركة، لكنها واصلت تسجيل 5 مقاطع فيديو أخرى بدون التحدث.

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية، فإن "أورلاندو" فارقت الحياة بعد توجه نجلها لزيارتها في المستشفى بساعتين.

وقال نجلها في تصريح لوسائل إعلام محلية إنها كانت تحاول تسجيل رحلتها مع المرض بشكل يومي كي توضح لمن يشاهدها كيفية تطور الفيروس؛ وأشار إلى أنه يعتقد أن والدته أصيبت بالعدوى أثناء عملها في أحد مستشفيات ولاية "نيو جيرسي" الأمريكية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أنه توسل إليها ألا تذهب لعملها، لكن دون جدوى.
قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض بشكل يومي
قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض بشكل يومي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شابة عشرينية تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا ومعاناتها مع المرض

بعد التأكد من إصابة رضيعها بـ كورونا.. أم تنصح بالانتباه إلى هذه الأعراض

ممرض يلقى مصرعه في منزله بلندن بعد إصابته بـ كورونا أثناء رعاية مريض

أصيبت بالعدوى أثناء رعاية ابنها.. كورونا يودي بحياة مسنة

كلمات مؤثرة من مصاب بـ كورونا إلى زوجته قبل وفاته بساعات.. تفاصيل

أم تروي تفاصيل معاناة طفلتها ذات الـ 5 أشهر بعد إصابتها بـ كورونا

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. قرارات صارمة بشأن رواتب العاملين بالقطاع الخاص بالسعودية

بعد 5 ساعات من الاشتعال وخسائر بالملايين.. القصة الكاملة لحريق ميت نما

الجزائر تعلن تجاوز مرحلة الخوف من كورونا

رسائل مؤثرة من متابعي شريف مدكور بعد نشر صورته من داخل المستشفى

مقتل فنان سوري بعد إطلاق الرصاص بسبب سيجارة فى نهار رمضان

لاعب الزمالك يوافق على عرض بيراميدز

AdvertisementS

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت

عودة السياحة الداخلية.. ماذا ينتظر 13 مليون مصري بعد ضوابط الحكومة الجديدة؟

حقيقة اختفاء كورونا فى الصيف ودور التكييف فى انتشار الفيروس .. فيديو

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانويه العامة في ٢٠ يوما

اكتشاف علاج يقضي نهائيًا على كورونا من خلايا حيوان اللاما..تفاصيل

خالد الغندور يهاجم إدارة النادي الأهلي.. لهذا السبب

رغم اندهاشه من صيامها فى رمضان.. هدى سلطان توافق على الزواج من فريد شوقى

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

كورونا فى مصر..كيف يبدو حجم انتشار الفيروس على مستوى الجمهورية قياسا بدول العالم

الهند تجلي رعاياها من العالقين في الإمارات والمالديف بالسفن الحربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز المنفوش.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض بشكل يومي

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي