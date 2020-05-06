قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض بشكل يومي

قبيل وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 )، قررت ممرضة أمريكية في السادسة والخمسين من عمرها توثيق رحلتها مع المرض ومراحل تدهور حالتها الصحية عبر سلسلة من مقاطع الفيديو تحدثت فيها عن أعراضها المرضية وتأثير العدوى عليها.





وأفادت تقارير إخبارية بأن الممرضة "باميلا أورلاندو" توفيت الشهر الماضي بعد 24 يومًا من إصابتها بالفيروس المميت، وقد بدأت في توثيق رحلتها مع المرض من منزلها، وفي اليوم الأول لظهور أعراض المرض عليها، أشارت في مقطع فيديو إلى معاناتها من حمى لا يمكنها التخلص منها.





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وفي اليوم التالي ساءت حالتها أكثر، حيث كانت تعاني من آلام الظهر والحمى المستمرة؛ وبعد مضي ثلاثة أيام على بداية ظهور أعراض المرض، نُقلت "أورلاندو"، التي سبق أن تغلبت على مرض سرطان الثدي، إلى المستشفى.





وبحلول اليوم الخامس، قالت إنها في حالة سيئة وتشعر بأنها لن تتمكن من النجاة؛ وعانت في أعقاب ذلك من صعوبة في التحدث أو الحركة، لكنها واصلت تسجيل 5 مقاطع فيديو أخرى بدون التحدث.





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية، فإن "أورلاندو" فارقت الحياة بعد توجه نجلها لزيارتها في المستشفى بساعتين.



