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منوعات

القمر يتصدع.. حقيقة جديدة تكشفها ناسا.. صور صادمة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نشرت وكالة ناسا، تقريرا، قلب الموازين و غير بعض الحقائق التي كنا نستند إليها في تعريف القمر، فقد أوضحت الوكالة أن القمر ليس جسما معتما و أن ما نعتقده و الشائع ليس صحيحا . 
ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" ، نشرت وكالة ناسا صورا جديدة للقمر أوضحت أن القشرة الخارجية له تتعرض للكسور بصورة مستمرة بسبب التفاعلات التكتونية في طبقات سطح القمر؛ مما يؤكد أن طبقات القمر ليست ساكنة و يوجد ما يحركها من الأسفل و هي حمم بركانية تؤدي إلى شق الصخور و الخروج منها . 

ويظهر في الصور التي التقطتها وكالة ناسا لسطح القمر، الشقوق و الكسور التي تبدو أنها ليست منذ زمن بعيد ، مما يؤكد أن هناك حركة على سطح القمر و أن صخوره ليست ساكنة بل تتحرك بشكل مستمر و واضح . 

جدير بالذكر أن مجموعة الباحثين الذين عملوا على ابراز تلك الحقيقة ، شاهدوا حركات بطيئة جدا للصخور التي تسببت في تصدعات للقمر منذ 2014  حتى الآن . 

يعتقد الباحثون أن نشاط القشرة الداخلية للقمر قد يكون بدأ من ملايين السنين ، مما يؤكد أن القمر يتصدع كل فترة و ينفي أنه مكون من تلال معتمة.
القمر يتصدع.. حقيقة جديدة تكشفها ناسا.. صور صادمة
القمر يتصدع.. حقيقة جديدة تكشفها ناسا.. صور صادمة
القمر يتصدع.. حقيقة جديدة تكشفها ناسا.. صور صادمة
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