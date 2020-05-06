القمر يتصدع.. حقيقة جديدة تكشفها ناسا.. صور صادمة

نشرت وكالة ناسا، تقريرا، قلب الموازين و غير بعض الحقائق التي كنا نستند إليها في تعريف القمر، فقد أوضحت الوكالة أن القمر ليس جسما معتما و أن ما نعتقده و الشائع ليس صحيحا .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" ، نشرت وكالة ناسا صورا جديدة للقمر أوضحت أن القشرة الخارجية له تتعرض للكسور بصورة مستمرة بسبب التفاعلات التكتونية في طبقات سطح القمر؛ مما يؤكد أن طبقات القمر ليست ساكنة و يوجد ما يحركها من الأسفل و هي حمم بركانية تؤدي إلى شق الصخور و الخروج منها .





ويظهر في الصور التي التقطتها وكالة ناسا لسطح القمر، الشقوق و الكسور التي تبدو أنها ليست منذ زمن بعيد ، مما يؤكد أن هناك حركة على سطح القمر و أن صخوره ليست ساكنة بل تتحرك بشكل مستمر و واضح .





جدير بالذكر أن مجموعة الباحثين الذين عملوا على ابراز تلك الحقيقة ، شاهدوا حركات بطيئة جدا للصخور التي تسببت في تصدعات للقمر منذ 2014 حتى الآن .





يعتقد الباحثون أن نشاط القشرة الداخلية للقمر قد يكون بدأ من ملايين السنين ، مما يؤكد أن القمر يتصدع كل فترة و ينفي أنه مكون من تلال معتمة.