AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

صور مذهلة لتشكيل النجوم في البساط المتوهج بالفضاء الخارجي.. شاهد

السبت 25/أبريل/2020 - 05:48 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس فريق تلسكوب هابل الفضائي ، أصدر الفريق صورة جديدة مذهلة تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي تظهر منطقة واسعة لتشكيل النجوم.


وسميت الصورة "سميت "بساط النجم المتوهج وتجمع الصورة الجديدة التي تحمل اسم "سميت "بساط النجم المتوهج"، السديم NGC 2014 وجارتها NGC 2020 ، وكلاهما على بعد 163000 سنة ضوئية من الأرض.


وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، وتعتبر هذه النجوم جزء من مجرة ​​درب التبانة الفضائية وسحابة ماجلان الكبيرة، حيث يطلق عليها لقب "الشعاب الكونية" تبدو وكأنها من عالم الشعب المرجانية التى تقبع تحت سطح البحر.


وذكرت الصحيفة أنه تم إطلاق تلسكوب هابل في 24 أبريل 1990 على اكتشاف مكوك الفضاء و"أحدث ثورة في علم الفلك"، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتشاف حركة غازية غير عادية بالقرب من مركز المجرة.. تفاصيل مثيرة

سياحة النجوم.. السعودية تلامس السماء بمشروع جديد.. تفاصيل

شوارزشيلد.. دراسة عمرها 32 عاما تؤكد تنبؤات أينشتاين ونظرية النسبية العامة.. فيديو

ترشيحاتنا

الحبس 6 أشهر وغرامات.. تشريعية النواب تتدخل لوقف إعلان قطونيل

بعد تصدرها جوجل.. تعرف على عمر الفنانة نبيلة عبيد الحقيقي

بعد ارتفاع معدلات الإصابة.. إجراء جديد للسعودية للقضاء على فيروس كورونا

أصالة: ارتكبت أخطاء فادحة وأشعر بالندم .. فيديو

أول مرة في رمضان.. الكعبة خاوية من المصلين والمعتمرين .. صور

حكم من احتلم وهو صائم ولم يغتسل؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. البطيخ يحتوي على فيروس ينتقل من الحشرات

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟