صور مذهلة لتشكيل النجوم في البساط المتوهج بالفضاء الخارجي.. شاهد

بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس فريق تلسكوب هابل الفضائي ، أصدر الفريق صورة جديدة مذهلة تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي تظهر منطقة واسعة لتشكيل النجوم.





وسميت الصورة "سميت "بساط النجم المتوهج وتجمع الصورة الجديدة التي تحمل اسم "سميت "بساط النجم المتوهج"، السديم NGC 2014 وجارتها NGC 2020 ، وكلاهما على بعد 163000 سنة ضوئية من الأرض.





وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، وتعتبر هذه النجوم جزء من مجرة ​​درب التبانة الفضائية وسحابة ماجلان الكبيرة، حيث يطلق عليها لقب "الشعاب الكونية" تبدو وكأنها من عالم الشعب المرجانية التى تقبع تحت سطح البحر.





وذكرت الصحيفة أنه تم إطلاق تلسكوب هابل في 24 أبريل 1990 على اكتشاف مكوك الفضاء و"أحدث ثورة في علم الفلك"، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية.