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منوعات

تقديرا لدورهم.. متبرع مجهول يقدم مكافأة مليون دولار للعاملين في مستشفى أمريكي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:51 ص
متبرع مجهول يقدم
متبرع مجهول يقدم مكافأة مليون دولار للعاملين بمستشفى أمريكي
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هدير علاء
فوجئ العاملون في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية بتلقي مكافأة قدرها مليون دولار من متبرع مجهول تقديرًا لجهودهم ودورهم البطولي في ظل أزمة تفشي وباء "كورونا".

وأفادت تقارير إخبارية بأن العاملين في مستشفى "دومينيكان" بمدينة "سانتا كروز" في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية كانوا في حالة من السعادة الغامرة وعدم التصديق عند اكتشافهم شيك مخصص بالكامل للموظفين: الممرضات وعمال النظافة والعاملين في المختبرات الطبية ومسئولي الأمن الذين عملوا هناك لمدة عام على الأقل.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مكافأة العاملين بدوام كامل تُقدر بـ800 دولار؛ و600 دولار للعاملين بدوام جزئي.

وأشار التقرير إلى أن هذه المكافأة السخية كانت مصحوبة برسالة تقدير لدورهم وعملهم الجاد، حيث توجه إليهم المتبرع المجهول بالشكر على ما يقدموه من رعاية، واصفًا دورهم بالبطولي.

وأكدت مديرة المستشفى "نانيت ميكيفيتش" أن التبرع يعد بمثابة شهادة على تميز الطاقم الطبي وكافة العاملين هناك وتفانيهم في أداء عملهم دون كلل.

وفي الوقت ذاته، أعربت مشرفة التمريض بالمستشفى "إيمي لودون" عن دهشتها حيال مثل هذا التبرع السخي، خاصة وأنه يشمل كافة العاملين بالمنشأة.

ونقلت "ديلي ميل" عن "لودون" قولها إن الأطباء والممرضات هم عادة من يتلقون التقدير والثناء، إلا أنه لا يمكن إنكار دور بقية العاملين من عمال نظافة ومسئولين تقنيين وغيرهم، فهم جميعًا فريق واحد؛ وأكدت على سعادتها بتلقي الفريق بأكمله الشكر.
تقديرا لدورهم.. متبرع مجهول يقدم مكافأة مليون دولار للعاملين في مستشفى أمريكي
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