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منوعات

تبلغ من العمر 100 عام.. معمرة بريطانية تهزم كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:07 ص
معمرة تتعافى من كورونا
معمرة تتعافى من كورونا بعد تغلبها على 7 أمراض مميتة
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هدير علاء
عقب تغلبها على سبعة أمراض مميتة على مدار حياتها، تمكنت معمرة بريطانية عمرها 100 عام من التغلب أيضًا على فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19)، وغادرت المستشفى وسط تصفيق حار من الطاقم الطبي.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن المسنة "روز هيلي"، وهي من مقاطعة "ساوث يوركشاير" في إنجلترا، تغلبت خلال حياتها على حالات مرضية متعددة، خاصة خلال مرحلة الطفولة، وكان من بينها الحمى القرمزية أو "حمى سكارليت" والحصبة والسعال الديكي ومرض الخناق والذي يُعرف أيضًا باسم مرض "الدفتيريا"، ذلك إلى جانب أنها سبق أن تعرضت لنوبة قلبية مرتين، لكنها تعافت.

وتمكنت "هيلي" مؤخرًا من هزيمة فيروس "كورونا" المميت بعد صراع استمر لمدة 18 يومًا في المستشفى.

جدير بالذكر أن عائلة "هيلي" مكونة من 5 أجيال، إذ أن لديها 11 حفيدًا ويبلغ عدد أبناء أحفادها 22، بالإضافة إلى 7 من أحفاد الأحفاد.

وقالت إحدى أحفاد هذه السيدة، وتُدعى "تريسي أبليارد"، في تصريح لوسائل إعلام محلية إن "هيلي" في غاية السعادة بعودتها إلى منزلها بعد شفائها، مشيرة إلى أن العائلة كانت تشعر بقلق بالغ حيالها في البداية بعد التأكد من إصابتها بالفيروس، وكانوا يخشون أن يودي بحياتها، لكنها تمكنت من هزيمة العدوى القاتلة.

وأشادت "أبليارد" بدور العاملين بالمستشفى التي تلقت بها جدتها العلاج، موضحة انهم كانوا دائمًا ما يطلعون العائلة على مستجدات الحالة، كما أشادت بمستوى الرعاية الذي قدموه للمسنة خلال فترة علاجها.

وأكدت على أن جدتها في حالة صحية جيدة جدًا بالنظر إلى عمرها، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تتعامل مع الأزمات بنظرة إيجابية؛ وأضافت أن "هيلي" تعرضت خلال الـ8 سنوات الماضية لذبحة صدرية كما أصيبت بنوبة قلبية مرتين.
تبلغ من العمر 100 عام.. معمرة بريطانية تهزم كورونا
تبلغ من العمر 100 عام.. معمرة بريطانية تهزم كورونا
تبلغ من العمر 100 عام.. معمرة بريطانية تهزم كورونا
تبلغ من العمر 100 عام.. معمرة بريطانية تهزم كورونا
تبلغ من العمر 100 عام.. معمرة بريطانية تهزم كورونا
تبلغ من العمر 100 عام.. معمرة بريطانية تهزم كورونا
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