تبلغ من العمر 100 عام.. معمرة بريطانية تهزم كورونا

عقب تغلبها على سبعة أمراض مميتة على مدار حياتها، تمكنت معمرة بريطانية عمرها 100 عام من التغلب أيضًا على فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19)، وغادرت المستشفى وسط تصفيق حار من الطاقم الطبي.





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن المسنة "روز هيلي"، وهي من مقاطعة "ساوث يوركشاير" في إنجلترا، تغلبت خلال حياتها على حالات مرضية متعددة، خاصة خلال مرحلة الطفولة، وكان من بينها الحمى القرمزية أو "حمى سكارليت" والحصبة والسعال الديكي ومرض الخناق والذي يُعرف أيضًا باسم مرض "الدفتيريا"، ذلك إلى جانب أنها سبق أن تعرضت لنوبة قلبية مرتين، لكنها تعافت.





وتمكنت "هيلي" مؤخرًا من هزيمة فيروس "كورونا" المميت بعد صراع استمر لمدة 18 يومًا في المستشفى.





جدير بالذكر أن عائلة "هيلي" مكونة من 5 أجيال، إذ أن لديها 11 حفيدًا ويبلغ عدد أبناء أحفادها 22، بالإضافة إلى 7 من أحفاد الأحفاد.





وقالت إحدى أحفاد هذه السيدة، وتُدعى "تريسي أبليارد"، في تصريح لوسائل إعلام محلية إن "هيلي" في غاية السعادة بعودتها إلى منزلها بعد شفائها، مشيرة إلى أن العائلة كانت تشعر بقلق بالغ حيالها في البداية بعد التأكد من إصابتها بالفيروس، وكانوا يخشون أن يودي بحياتها، لكنها تمكنت من هزيمة العدوى القاتلة.





وأشادت "أبليارد" بدور العاملين بالمستشفى التي تلقت بها جدتها العلاج، موضحة انهم كانوا دائمًا ما يطلعون العائلة على مستجدات الحالة، كما أشادت بمستوى الرعاية الذي قدموه للمسنة خلال فترة علاجها.



