من جناح شهر العسل إلى الزنزانة.. القبض على عروسين بسبب خرق الحجر الصحي

ألقت السلطات المحلية في ولاية "هاواي" الأمريكية القبض على عروسين أثناء قضائهما عطلة شهر العسل ، وذلك بتهمة خرق قواعد الحجر الصحي المفروض على الزوار القادمين من خارج الولاية.





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الزوجين "بوريس ليوسكي"، البالغ من العمر 20 عامًا، و"يوليا أندريشينكو"، 26 عامًا، القادمين من ولاية "كاليفورنيا"، خرقا قواعد الحجر الصحي الإلزامي بشكل متكرر خلال إقامتهما بأحد الفنادق في منطقة "وايكيكي" بمدينة "هونولولو" عاصمة ولاية "هاواي".





وأعلن مكتب المدعي العام في "هاواي" عن إلقاء القبض على الزوجين في بيان له بعنوان "من جناح شهر العسل إلى الزنزانة"؛ وذكرت السلطات المحلية أن الزوجين "سخرا" من مدير الفندق الذي حذرهما بشأن قواعد الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا التي تفرضها الولاية على الزوار.





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وأشار تقرير الصحيفة إلى أن مدير الفندق كان قد أبلغ الزوجين بمتطلبات الحجر الصحي عقب وصولهما إلى الفندق مساء يوم الأربعاء الماضي، لكنهما اعترضا على هذه الإجراءات، وقالا إنهما يخططان لزيارة أصدقاء لهما والتوجه إلى المتنزهات والشواطئ، مشيرين إلى أنهما علما من مفتشي المطار أن ذلك مقبول.





وغادر الزوجان الفندق عقب قيام المدير بإبلاغهما بالقواعد المفروضة، وعادا مجددًا بعد منتصف الليل حاملين وجبات جاهزة، وأخبرا المدير بأنه سُمح لهما بالتجول في الخارج لشراء الطعام؛ وطلبت إدارة الفندق في أعقاب ذلك من الزوجين التوقيع على وثيقة يؤكدان فيها فهم إجراءات الحجر الصحي، لكنهما رفضا.



