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منوعات

سؤال مؤلم من طفل بعد وفاة والدته وجدته بسبب كورونا .. اعرف الحكاية

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:06 ص
سؤال مؤلم من طفل
سؤال مؤلم من طفل بعد وفاة والدته وجدته بسبب فيروس كورونا
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هدير علاء
بعد أن فقد والدته وجدته إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19)، طرح طفل بريطاني في السابعة من عمره سؤالًا مؤلمًا على والده، حيث تحدث إليه قائلًا: "من التالي يا أبي؟.. أنت أم أنا؟"، وذلك بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان الأب "كريس كادبي"، وهو من مدينة "كارديف" عاصمة "ويلز" بالمملكة المتحدة، قد فقد شريكة حياته "جوليان" عن عمر يناهز 49 عامًا، وكذلك حماته "جوان"، البالغة من العمر 84 عامًا، بسبب وباء "كورونا" في غضون أربعة أيام في شهر أبريل الماضي؛ وبعد أن أبلغ نجله "إيفان" بوفاة والدته في أعقاب وفاة جدته، وجه إليه الصبي ذلك السؤال الموجع.

وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن "كادبي"، البالغ من العمر 43 عامًا، كان قد قام بإجراء إنعاش قلبي رئوي لزوجته في محاولة لإنقاذ حياتها، وأصيب في وقت لاحق بالفيروس بدوره وظل في المستشفى لمدة أسبوع.

وكشف الأب عن تفاصيل معاناته في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، ولم يستطع تمالك مشاعره أثناء حديثه عن اللحظة التي اضطر فيها إلى إبلاغ نجله بخبر وفاة والدته، وأوضح أن الصبي قام بمعانقته وبكى ثم سأله "من التالي؟.. هل ستكون أنت أم سأكون أنا؟".

ورد عليه الأب الذي صُدم بسؤاله قائلًا: "آمل ألا يكون أي منا".

وحث "كادبي" على الالتزام بقواعد الإغلاق من أجل إنقاذ مزيد من العائلات من الألم الذي يعانيه هو ونجله إثر خسارة فردين من عائلتهما في غضون فترة وجيزة.

جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت بهدف مساعدة العائلة خلال محنتها.
سؤال مؤلم من طفل بعد وفاة والدته وجدته بسبب كورونا .. اعرف الحكاية
سؤال مؤلم من طفل بعد وفاة والدته وجدته بسبب كورونا .. اعرف الحكاية
سؤال مؤلم من طفل بعد وفاة والدته وجدته بسبب كورونا .. اعرف الحكاية
سؤال مؤلم من طفل بعد وفاة والدته وجدته بسبب كورونا .. اعرف الحكاية
سؤال مؤلم من طفل بعد وفاة والدته وجدته بسبب كورونا .. اعرف الحكاية
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