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منوعات

آخر كلمات مراهقة لوالدها قبل لحظات من وفاتها بسبب فيروس كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:10 ص
آخر كلمات مراهقة
آخر كلمات مراهقة لوالدها قبل لحظات من وفاتها بسبب كورونا
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هدير علاء
في واقعة مأساوية، عُثِر على مراهقة أمريكية من ولاية "إلينوي" ميتة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وجاء ذلك بعد لحظات من إخبارها لوالدها بأنها "بخير"، وبعد أسبوعين من احتفالها بعيد ميلادها الثامن عشر.

وكانت المراهقة "كايتلين ويسنانت" تعاني من مرض نقص المناعة الوراثي منذ ولادتها، وقد تم تشخيص إصابتها بفيروس "كورونا" في شهر أبريل الماضي، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال والدها "جودي ويسنانت" في تصريح لوسائل إعلام محلية إنها لم تكن تعاني من أعراض حادة أثناء بقائها في منزل شقيقتها قيد الحجر الصحي.

وأضاف أنه تحدث إليها عبر مكالمة فيديو قبيل وفاتها مباشرة وسألها عن صحتها، وردت هي عليه قائلة: "أنا بخير.. لكني متعبة قليلًا"، إلا أن والدتها "كريستان" وجدتها لا تستجيب بعد مضي لحظات فقط على ذلك؛ وأوضحت الأم أنها وجدتها فاقدة للوعي وحاولت إنعاشها، لكن دون جدوى.

وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن والدة "كايتلين" تتعافى حاليًا من فيروس "كورونا" بعد إصابتها بدورها.
آخر كلمات مراهقة لوالدها قبل لحظات من وفاتها بسبب فيروس كورونا
آخر كلمات مراهقة لوالدها قبل لحظات من وفاتها بسبب فيروس كورونا
آخر كلمات مراهقة لوالدها قبل لحظات من وفاتها بسبب فيروس كورونا
آخر كلمات مراهقة لوالدها قبل لحظات من وفاتها بسبب فيروس كورونا
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