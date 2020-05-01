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منوعات

مخصصة لعلاج كورونا.. لحظة انهيار مستشفى في قطر.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:44 ص
بقايا المستشفي
بقايا المستشفي
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محمود نوفل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لانهيار مستشفى ميداني مخصص لمعالجة مرضى فيروس كورونا في دولة قطر.

ويبدو أن الحادث كان نتيجة لهبوب رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة، حيث تظهر اللقطات المتداولة المستشفى وقد انهار بشكل شبه كامل، بينما كان بعض الأشخاص يفرون من المكان، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وشيدت قطر المستشفى المؤقت من الخيام، قبل نحو أسبوعين، في منطقة "أم صلال" بشمال العاصمة الدوحة، بإيعاز من وزارة الصحة، التي لم تعلق على الحادث بعد.

ويضم 3 آلاف سرير في مرحلته الأولى لاستخدامها في العزل الميداني، وفق تقارير محلية قطرية.

وبلغت الحصيلة العامة للإصابات بفيروس كورونا المسجلة في قطر 13409 إصابات، والوفيات 10 حالات، والمتعافين 1372 شخصا.
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