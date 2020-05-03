دراسة توضح سببا جديدا لارتفاع عدد وفيات كورونا

كشفت دراسة نشرتها جامعة شرق إنجلترا عن سبب ارتفاع وفيات كورونا في بعض البلاد الأوروبية، ولعل أبرز أسبابها يعود إلى نقص الفيتامينات وفقدان الجسم للعناصر اللازمة التي يحتاجها.





وأوضحت الدراسة أن زيادة عدد حالات الوفاة مرتبط بنقص فيتامين D في الدم للمصابين، وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع عدد حالات الوفاة في كل من "إسبانيا، وإيطاليا، وسويسرا" يرجع إلى انخفاض نسبة الفيتامين في الدم.















بالمقارنة بين 20 دولة، أكدت الدراسة أن قارة أوروبا كانت الأكثر في عدد الوفيات بسبب نقص الفيتامين، وهدفت الدراسة إلى تعزيز ذلك الفيتامين في المواطنين لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.









كما أكدت الدراسة أن نقص فيتامين D، يعتبر علامة للتقدم في العمر، ولكنه طبيعي لأن قارة أوروبا يزيد فيها عدد الشيوخ عن الشباب فكان منطقيا أن تزيد حالات الوفاة بها.











جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن أكبر نسبة من الإصابات في قارة أوروبا وتبعتها الولايات المتحدة والصين.









