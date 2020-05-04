تحد وأزمة جديدة.. فيروس كورونا يصيب الأمعاء

تشير الأنباء المتداولة على مدار الأشهر الماضية إلى استهداف فيروس كورونا المستجد للجهاز التنفسي، ولكن أفادت أبحاث ودراسات جديدة اكتشف الباحثون أن فيروس كوفيد -19 يكون أجزاء داخل الأمعاء بجسم الأشخاص.





وأوضحت صور مجهرية كشف عنها باحثون بريطانيون بكلية علوم الحياة بجامعة "ديني" لأول مرة في العالم، الفيروس المستجد وتكوينه جزيئات بالأمعاء البشرية، يحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وتم التقاط هذه الصور بمجهر عالي الدقة، وتوصل الأطباء من خلال تلك الصور والأبحاث إلى أنه الفيروس يصيب الأمعاء وينتشر ويتكاثر بداخلها، وهذا ما وجد العلماء بأنه يشكل تحدي جديد أمام الأطباء.





كما كشف الباحثون من معهد هوبريخت في أوترخت والمركز الطبي بجامعة إراسموس في روتردام وجامعة ماسترخت، أن هذا يفسر أسباب ما يشعر به مرضى فيروس كورونا من الإسهال والغثيان ومشكلات بالجهاز الهضمي والمعدة.



